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Експрезиденту США Трампу оголосили четверте кримінальне звинувачення

15 серпня, 2023 вiвторок
16:28
Світ Трамп

Експрезиденту США Дональду Трампу офіційно оголосили четверте кримінальне звинувачення – цього разу щодо спроби змінити свою поразку на виборах у штаті Джорджія

Про це повідомляє CNN.

Колегія присяжних у Атланті у понеділок оголосила Трампу новий пакет звинувачень щодо виборів у Джорджії на 98 сторінках, який став четвертим кримінальним звинуваченням проти експрезидента. Звинувачення стали результатом розслідування окружної прокурорки Фултона Фані Вілліс і стосуються можливих зусиль експрезидента та його соратників змінити результат виборів 2020 року.

Всього звинувачують 19 осіб. Це Дональд Трамп, а також, серед інших, його юрист Руді Джуліані, тодішній керівник апарату у Білому домі Марк Медоуз, юрист Трампа Джон Істмен.

У вступі до звинувачення прокурори заявили, що Трамп і соратники "свідомо створили змову з метою протиправно змінити результати виборів на користь Трампа" і їхній план передбачав від двох актів втручання в окрузі Фултон та інших.

Трампу висунули звинувачення за 13 пунктами, серед яких шість – щодо змови з кількома соратниками щодо використання фальшивих виборців; щодо судового позову Трампа та його юриста Джона Істмена на основі несправжніх документів, де вони стверджували, що тисячі виборців проголосували незаконно, хоча це була неправда.

Трампу і соратникам закидають такі незаконні дії як неправдиві заяви, видавання себе за посадову особу, підробка та подання фальшивих документів, вплив на свідків, викрадення цифрових даних та порушення приватності, змова з метою ввести в оману державу.

У звинуваченні згадують також 30 співучасників, яким звинувачення не висуваються.

Перед тим суд випадково "засвітив" текст звинувачення.

Звинувачення проти Трампа

9 серпня 2022 року агенти ФБР обшукали маєток Дональда Трампа та виявили 11 пакетів конфіденційних документів. Пізніше міністерство юстиції США заявило, що має докази того, що секретні документи були навмисно приховані від ФБР, коли правоохоронці намагалися отримати їх у червні з маєтку колишнього президента Дональда Трампа у Флориді.

Згодом Трамп отримав повістку до суду: він зберігав порожню теку "Секретний вечірній брифінг", яку юристи не передали прокурорам під час обшуків у його маєтку.

Цьогоріч Федеральна прокуратура отримала доступ до аудіозапису, на якому Трамп зізнається, що мав доступ до секретного документа стосовно Ірану. Невдовзі після цього адвокатам колишнього президента сказали, що його визнано об'єктом розслідування у справі щодо секретних документів.

Напередодні Федеральне велике журі висунуло Трампу звинувачення за сімома епізодами у справі про несанкціоноване зберігання близько 100 секретних документів. А вже 9 червня міністерство юстиції США опублікувало обвинувальний акт щодо Трампа у справі про секретні документи. Йому загалом висунули 37 пунктів обвинувачення. Він може отримати до 400 років ув'язнення.

У липні спеціальний прокурор США Джек Сміт висунув проти експрезидента Дональда Трампа додаткові звинувачення у справі щодо зберігання секретних документів після завершення каденції в Білому домі.

2 серпня Трамп втретє за чотири місяці отримав федеральне звинувачення, цього разу – у справі про спробу скасувати результати виборів президента 2020 року.

Трамп повідомив, що в рамках висунутих на його адресу звинувачень йому може сумарно загрожувати 561 рік ув'язнення.

Кримінал
Дональд Трамп
США
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