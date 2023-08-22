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Трамп уникнув арешту у справі про втручання у вибори: погодився на зобов'язання та заплатив заставу $200 тис., - CNN

22 серпня, 2023 вiвторок
00:56
Світ Трамп

Колишній президент США Дональд Трамп погодився на заставу в розмірі $200 тис. та інші умови звільнення після того, як його адвокати зустрілися з офісом окружного прокурора округу Фултон у понеділок

Про це повідомляє CNN, з посиланням на судові документи.

Умови звільнення, викладені в розпорядженні Трампа про зобов’язання, є ширшими, ніж ті, що викладені в інших наказах щодо зобов’язань, ухвалених раніше.

На відміну від деяких його співобвинувачених, колишньому президенту заборонено використовувати соціальні мережі для нападу на 18 своїх співобвинувачених у справі, а також на будь-яких свідків або 30 незвинувачених співучасників.

"Відповідач не повинен вчиняти жодних дій, спрямованих на залякування будь-якої особи, яка, як йому відомо, є співобвинуваченим або свідком у цій справі, або іншим чином перешкоджати здійсненню правосуддя", — йдеться в ухвалі, підписаній суддею Верховного суду округу Фултон Скоттом Макафі.

Указ також забороняє Трампу "прямо чи опосередковано" спілкуватися щодо справи з будь-яким із його співобвинувачених або свідків у справі, окрім як через своїх адвокатів. Подібне положення було включено до наказів про заставу для деяких його співвідповідачів.

Наказ також підписаний окружним прокурором округу Фултон Фані Вілліс і трьома адвокатами Трампа: Дрю Фіндлінгом, Марісою Голдберг і Дженніфер Літтл.

Відзначимо, що 19 серпня видання CNN припускало, що цього тижня Трамп може добровільно здатись поліції і сісти у в'язницю.

Звинувачення проти Трампа

9 серпня 2022 року агенти ФБР обшукали маєток Дональда Трампа та виявили 11 пакетів конфіденційних документів. Пізніше міністерство юстиції США заявило, що має докази того, що секретні документи були навмисно приховані від ФБР, коли правоохоронці намагалися отримати їх у червні з маєтку колишнього президента Дональда Трампа у Флориді.

Згодом Трамп отримав повістку до суду: він зберігав порожню теку "Секретний вечірній брифінг", яку юристи не передали прокурорам під час обшуків у його маєтку.

Цьогоріч Федеральна прокуратура отримала доступ до аудіозапису, на якому Трамп зізнається, що мав доступ до секретного документа стосовно Ірану. Невдовзі після цього адвокатам колишнього президента сказали, що його визнано об'єктом розслідування у справі щодо секретних документів.

Напередодні Федеральне велике журі висунуло Трампу звинувачення за сімома епізодами у справі про несанкціоноване зберігання близько 100 секретних документів. А вже 9 червня міністерство юстиції США опублікувало обвинувальний акт щодо Трампа у справі про секретні документи. Йому загалом висунули 37 пунктів обвинувачення. Він може отримати до 400 років ув'язнення.

У липні спеціальний прокурор США Джек Сміт висунув проти експрезидента Дональда Трампа додаткові звинувачення у справі щодо зберігання секретних документів після завершення каденції в Білому домі.

2 серпня Трамп втретє за чотири місяці отримав федеральне звинувачення, цього разу – у справі про спробу скасувати результати виборів президента 2020 року.

Трамп повідомив, що в рамках висунутих на його адресу звинувачень йому може сумарно загрожувати 561 рік ув'язнення.

15 серпня Трампу офіційно оголосили четверте кримінальне звинувачення – цього разу щодо спроби змінити свою поразку на виборах у штаті Джорджія.

Кримінал
Дональд Трамп
США
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