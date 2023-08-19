Про це повідомляє CNN, з посиланням на високопоставленого представника правоохоронних органів.

Як пише CNN, в'язниця округу Фултон в штаті Джорджія, де буде утримуватися Трамп, має не найкращу репутацію через погані умови утримання. Міністерство юстиції США розпочало розслідування щодо умов утримання, доступу до медичного обслуговування, насильства над ув'язненими та можливої дискримінації осіб з психічними розладами. Хоча поводження з обвинуваченими під час процесу реєстрації різниться, очікується, що Трамп і його помічники пройдуть ті ж етапи, що і всі інші обвинувачені.

Команда Трампа підтримує контакт з окружною прокуратурою округу Фултон для обговорення умов його явки і логістики його здачі. Обвинувачені у справі про рекет, спрямованій на скасування результатів виборів у штаті Джорджія 2020 року, мають час до 25 серпня, щоб добровільно з'явитися в поліцію. Процес затримання звичайного обвинуваченого може зайняти кілька годин, але для таких високопоставлених фігурантів, як Трамп, він, як очікується, буде прискорений.

Звинувачення проти Трампа

9 серпня 2022 року агенти ФБР обшукали маєток Дональда Трампа та виявили 11 пакетів конфіденційних документів. Пізніше міністерство юстиції США заявило, що має докази того, що секретні документи були навмисно приховані від ФБР, коли правоохоронці намагалися отримати їх у червні з маєтку колишнього президента Дональда Трампа у Флориді.

Згодом Трамп отримав повістку до суду: він зберігав порожню теку "Секретний вечірній брифінг", яку юристи не передали прокурорам під час обшуків у його маєтку.

Цьогоріч Федеральна прокуратура отримала доступ до аудіозапису, на якому Трамп зізнається, що мав доступ до секретного документа стосовно Ірану. Невдовзі після цього адвокатам колишнього президента сказали, що його визнано об'єктом розслідування у справі щодо секретних документів.

Напередодні Федеральне велике журі висунуло Трампу звинувачення за сімома епізодами у справі про несанкціоноване зберігання близько 100 секретних документів. А вже 9 червня міністерство юстиції США опублікувало обвинувальний акт щодо Трампа у справі про секретні документи. Йому загалом висунули 37 пунктів обвинувачення. Він може отримати до 400 років ув'язнення.

У липні спеціальний прокурор США Джек Сміт висунув проти експрезидента Дональда Трампа додаткові звинувачення у справі щодо зберігання секретних документів після завершення каденції в Білому домі.

2 серпня Трамп втретє за чотири місяці отримав федеральне звинувачення, цього разу – у справі про спробу скасувати результати виборів президента 2020 року.

Трамп повідомив, що в рамках висунутих на його адресу звинувачень йому може сумарно загрожувати 561 рік ув'язнення.

15 серпня Трампу офіційно оголосили четверте кримінальне звинувачення – цього разу щодо спроби змінити свою поразку на виборах у штаті Джорджія.