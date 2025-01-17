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Лідер Сирії аль-Шараа заявив про згоду на введення миротворців ООН у прикордоння з Ізраїлем
У четвер, 16 січня, лідер Сирії Ахмед аль-Шараа заявив, що його країна готова прийняти миротворців ООН у створену буферну зону з Ізраїлем
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Про це повідомляє Reuters.
"Просування Ізраїлю в регіоні відбулося завдяки присутності іранських ополченців і "Хезболли". Я вважаю, що після звільнення Дамаска їх взагалі немає. Є приводи, які Ізраїль використовує сьогодні для просування в сирійські регіони, в буферної зони", - сказав він Ахмед аль-Шараа.
- Сирійська опозиція почала наступ проти режиму Башара Асада вранці 27 листопада. 30 листопада повстанці дійшли до Алеппо, і того самого дня російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту. Також РФ пообіцяла додаткову військову допомогу режиму Асада.
- 7 грудня сирійські опозиційні сили оголосили про взяття під контроль міста Дар'а, згодом заявили, що увійшли в столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада.
- 13 грудня близько тисячі російських військових колоною вийшли з-під Дамаска до Тартуса та "Хмейміма".
- Згодом у ISW повідомили, що Росія уклала угоди для збереження своєї військової присутності на ключових базах у Сирії.
- Лідер сирійських повстанців Ахмед аль-Шараа, також відомий як Абу Мухаммад аль-Джулані, після зустрічі з керівниками повстанських угруповань заявив, що вони погодилися на розпуск і перехід під керівництво міністерства оборони.
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