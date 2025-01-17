Лідер Сирії аль-Шараа заявив про згоду на введення миротворців ООН у прикордоння з Ізраїлем

Про це повідомляє Reuters.

"Просування Ізраїлю в регіоні відбулося завдяки присутності іранських ополченців і "Хезболли". Я вважаю, що після звільнення Дамаска їх взагалі немає. Є приводи, які Ізраїль використовує сьогодні для просування в сирійські регіони, в буферної зони", - сказав він Ахмед аль-Шараа.