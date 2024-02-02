Суд у справі Трампа щодо цивільного шахрайства відклав ухвалення рішення до середини лютого
У п'ятницю, 2 лютого, суд штату Нью-Йорк у справі про цивільне шахрайство на суму 370 мільйонів доларів проти експрезидента Трампа переносить ухвалення рішення на середину лютого
Про це повідомляє Bloomberg.
Після завершення суду 11 січня Трамп різко критикував суд без участі присяжних, публічно звинувачуючи суддю Артура Енґорона в упередженості та ображаючи генерального прокурора Нью-Йорка Летицію Джеймс, яка подала цей позов.
"За приблизними підрахунками, це початок-середина лютого, але можливі зміни", - заявив Ел Бейкер, прессекретар Мангеттенського суду. - Але зараз це робочий план".
У виданні зазначили, що затримка наближає винесення вердикту до праймеріз у Південній Кароліні 24 лютого.
Наразі Трампу також загрожують чотири кримінальні процеси, в тому числі у справі про перешкоджання виборам, рішення суду щодо якого експрезидент може отримати у будь-який момент.
Минулого місяця наприкінці 11-тижневого судового процесу суддя Енґорон, який часто конфліктував з Трампом та його адвокатами, заявив, що прагне винести вердикт до 31 січня. Він визнав Трампа відповідальним за шахрайство ще до суду, але він все ще повинен вирішити шість додаткових позовів, а також штрафні санкції, включаючи можливу довічну заборону для Трампа займатися діяльністю на ринку нерухомості Нью-Йорка.
Трамп заперечує правопорушення у всіх цих справах і стверджує, що вони є частиною скоординованого "полювання на відьом" проти нього, яке очолюють демократи.
- 27 січня стало відомо, що присяжні в Нью-Йорку розглянули позов письменниці Джин Керролл до експрезидента США Дональда Трампа і присудили йому виплатити їй 83,3 млн доларів.
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