Трамп програв другу справу проти Керролл і має заплатити письменниці ще понад $83 млн

Про це пише CNN.

Ця сума складається з компенсації репутаційної та емоційної шкоди в 18,3 млн доларів і штрафу в 65 млн доларів.

Трамп був раніше визнаний винним у зазіханні на Керрол у 1990-ті роки. Новий позов про дифамацію було подано через зроблені ним у 2019 році заяви, які звинувачували її у брехні.

Присяжні, чиї імена заради їхньої безпеки не розкриваються, радилися три години і винесли своє рішення одноголосно.