Трамп програв другу справу проти Керролл і має заплатити письменниці ще понад $83 млн
Присяжні в Нью-Йорку розглянули позов письменниці Джин Керролл до експрезидента США Дональда Трампа і присудили йому виплатити їй 83,3 млн доларів
Про це пише CNN.
Ця сума складається з компенсації репутаційної та емоційної шкоди в 18,3 млн доларів і штрафу в 65 млн доларів.
Трамп був раніше визнаний винним у зазіханні на Керрол у 1990-ті роки. Новий позов про дифамацію було подано через зроблені ним у 2019 році заяви, які звинувачували її у брехні.
Присяжні, чиї імена заради їхньої безпеки не розкриваються, радилися три години і винесли своє рішення одноголосно.
- У травні 2023 року суд визнав, що Дональд Трамп навесні 1996 року вчинив спробу зґвалтування щодо Е. Джин Керролл – він має відшкодувати жертві $5 млн.
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