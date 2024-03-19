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Нездійсненна сума: Трамп шукає кошти для сплати $464 млн застави у справі про шахрайство

19 березня, 2024 вiвторок
04:12
Світ Дональд Трамп

Експрезидент США Дональд Трамп звернувся до однієї з організацій, яку раніше визнали винною в обмані, з проханням допомогти покрити його заставу у справі про цивільне шахрайство у штаті Нью-Йорк

Про це повідомляє Newsweek.

Команда юристів політика подала в понеділок, 18 березня, до суду заяву, в якій Трамп попросив низку поручителів підтримати заставу в розмірі $464 млн. Кошти потрібні для оскарження рішення судді Артура Енгорона, який визнав винними у шахрайстві самого політика, двох його дорослих синів та інших осіб, пов'язаних з Trump Organization. Поданий Генпрокурором Нью-Йорка Летицією Джеймс позов, звинувачує Трампа та його співвідповідачів у завищенні вартості активів компанії для отримання більш вигідних бізнес-кредитів і умов страхування.

Серед переліку компаній, які фігурують у поданій заяві, - Zurich Insurance Group, яку колишній фінансовий директор Trump Organization Аллен Вайссельберг, звинуватив в обмані, стверджуючи, що вартість нерухомості колишнього президента була оцінена незалежним оцінювачем. У попередньому позові Джеймс заявив, що Вайссельберг збрехав компанії, намагаючись поновити страховку Trump Organization.

Адвокати Трампа у понеділок заявили, що необхідну для апеляції заставу практично неможливо сплатити через "надмірну та нездійсненну суму". Суд зобов'язав експрезидент США виплатити 355 млн доларів штрафних санкцій, які з урахуванням відсотків зросли до 454 млн доларів. Ще 10 млн доларів необхідні для оскарження рішення судді Енгорона.

"Попри те, що ми вивчили ринок, нам не вдалося отримати заставу на суму рішення суду для відповідачів з тієї простої причини, що отримання апеляційної застави на суму 464 млн доларів США є практичною неможливістю за даних обставин", - йдеться у заяві юристів.

Трамп стверджує, що він не винен у звинуваченнях проти нього і його компанії, та що його активи й особистий капітал оцінюються набагато вище, ніж зазначено в документах, що лежать в основі його справи про цивільне шахрайство. Колишній президент також звинуватив прокурорів у спробі втрутитися в його передвиборчу кампанію 2024 року.

Експрезидент повинен до 25 березня внести повну суму застави, якщо тільки апеляційний суд не дозволить йому внести меншу суму. У лютому адвокати Трампа просили тимчасово внести заставу на 100 млн доларів, однак суддя Нью-Йорка Аніл Сінгх відмовив їм у цьому.

Водночас рішення Сінгха призупинило чинність початкового рішення Енгорона, яке забороняло колишньому президенту брати кредити в штаті Нью-Йорк. Апеляційний суддя також призупинив рішення Енгорона, яке забороняло Трампу і його синам – Дональду Трампу-молодшому та Еріку Трампу – керувати своїми компаніями на території цього штату.

  • Суддя штату Нью-Йорк зобов'язав Дональда Трампа виплатити 454,2 мільйона доларів після того, як його визнали винним у справі про шахрайство з нерухомістю. Суддя дійшов висновку, що Трамп, його компанія та топменеджери, включаючи його синів Еріка та Дональда Трампа-молодшого, роками планували обман банків і страхових компаній, роздуваючи статки у фінансових звітах, які використовувалися для забезпечення позик і укладання угод. Окрім накладеного штрафу та відсотків, які нараховуватимуть щодня, суддя також наклав суворі обмеження на здатність компанії Трампа, Trump Organization, вести бізнес у штаті Нью-Йорк. 
  • Через декілька днів адвокати Трампа подали апеляцію.
Теги:
Кримінал
Дональд Трамп
США
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