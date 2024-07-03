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Суд у США відклав вирок Трампу у справі про підкуп порнозірки

3 липня, 2024 середа
00:41
Світ Дональд Трамп

Винесення вироку експрезиденту США Дональду Трампу за його засудженням у справі про фінансові махінації при підкупі порнозірки у 2016 році, було відкладено до 18 вересня

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

Суддя Хуан Мерчан відклав дату винесення вироку, щоб він міг зважити аргументи колишнього президента США, що він повинен був отримати імунітет від судового переслідування відповідно до знакового рішення Верховного суду в понеділок про те, що президенти не можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за офіційні дії. Дата 18 вересня відбудеться менше ніж за сім тижнів до виборів у США.

Новий графік означає, що Мерчан може вирішити покарання кандидата в президенти від Республіканської партії, в тому числі чи ув'язнити його, у розпал сезону кампанії перед виборами 5 листопада.

Раніше вирок було призначено на 11 липня, за кілька днів до початку Національного з'їзду Республіканської партії в Мілуокі 15 липня.

  • 26 березня суд у Нью-Йорку заборонив експрезиденту США Дональду Трампу публічно озвучувати коментарі щодо свідків, прокурорів, співробітників суду та присяжних у майбутньому кримінальному процесі щодо підкупу порнозірки Стормі Деніель.
  • 15 квітня розпочався відбір присяжних у судовому процесі над експрезидентом США Дональдом Трампом у цій же справі. 18 квітня – присяжних обрали.
  • 23 квітня повідомлялось, що у Нью-Йорку розпочався судовий процес за участю 12 присяжних над експрезидентом Дональдом Трампом у справі про фінансові махінації при підкупі порнозірки у 2016 році.
  • Трамп став першим в історії США президентом засудженим за тяжкий злочин. 30 травня суд присяжних у Нью-Йорку визнав винним Трампа у справі про фінансові махінації при підкупі порнозірки у 2016 році.
Теги:
Кримінал
вибори президента
Дональд Трамп
вибори у США
США
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