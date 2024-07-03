Суд у США відклав вирок Трампу у справі про підкуп порнозірки

Про це повідомляє Reuters.

Суддя Хуан Мерчан відклав дату винесення вироку, щоб він міг зважити аргументи колишнього президента США, що він повинен був отримати імунітет від судового переслідування відповідно до знакового рішення Верховного суду в понеділок про те, що президенти не можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за офіційні дії. Дата 18 вересня відбудеться менше ніж за сім тижнів до виборів у США.

Новий графік означає, що Мерчан може вирішити покарання кандидата в президенти від Республіканської партії, в тому числі чи ув'язнити його, у розпал сезону кампанії перед виборами 5 листопада.

Раніше вирок було призначено на 11 липня, за кілька днів до початку Національного з'їзду Республіканської партії в Мілуокі 15 липня.