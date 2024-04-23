У Нью-Йорку розпочався суд над Трампом у справі про махінації та підкуп порнозірки

Як передає CNN прокурори й адвокати виступили зі вступними заявами, а також розпочав давати показання перший свідок – колишній видавець таблоїда National Enquirer Девід Пекер.

Прокурори повідомили присяжним, що виплата грошей за мовчання порнозірці Стормі Деніелс була частиною більш масштабної змови з метою вплинути на президентські вибори 2016 року шляхом приховування інформації про негідне поводження Трампа.

Адвокати експрезидента у відповідь заявили, що їхній клієнт невинний і не причетний до створення документів, у фальсифікації яких його звинувачують. Вони також додали, що "немає нічого поганого у спробі вплинути на вибори".

Трамп як обвинувачений також був присутній на засіданні.

"Обвинувачений Дональд Трамп організував злочинну схему з метою фальсифікації результатів президентських виборів 2016 року. Потім він приховував цю злочинну змову, публікуючи брехню знову і знову у своїх ділових документах у Нью-Йорку", - заявив прокурор Метью Коланджело.

Він розповів присяжним про зусилля Трампа, спрямовані на те, щоб під час виборів 2016 року не спливала інформація, яка ганьбить його в очах виборців.

Він назвав колишнього видавця таблоїду ключовим гравцем у схемі Трампа, спрямованої на те, щоб контролювати громадську думку про нього напередодні виборів.

Видання публікувало позитивні історії про Трампа, критичні статті про його політичних опонентів і приховувала негативну інформацію, яка могла завдати шкоди кампанії.

Свідок лише почав давати показання і продовжить їх у вівторок.

Суддя Хуан Мерчан також має провести слухання через порушення Трампом постанови суду про заборону на обговорення свідків. Окружна прокуратура попросила оштрафувати експрезидента на $1000 за кожен з відповідних постів експрезидента в соцмережах. На додаток до штрафів, прокурори хочуть, аби суддя нагадав Трампу, що він може бути ув'язнений, якщо продовжить порушувати наказ судді.

Довідка. Ідеться про виплату матеріальної компенсації за мовчання жінкам, котрі мали сексуальний контакт з експрезидентом. Акторка Стормі Деніел, зокрема, отримала $130 тисяч. Угоди укладалися адвокатом Трампа Майклом Коеном перед президентськими виборами 2016 року. За словами Коена, усі виплати він проводив із власної ініціативи. У березні 2023 року присяжні в суді Нью-Йорка висунули обвинувачення Трампу у справі про його причетність до підкупу порноактриси.