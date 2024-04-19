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У суді щодо приховування Трампом виплат порнозірці обрали 12 присяжних

19 квітня, 2024 п'ятниця
07:19
Світ Дональд Трамп

18 квітня у судовому процесі над експрезидентом США Дональдом Трампом, якого звинувачують у фальсифікації ділової документації щодо підкупу порнозірки Стормі Деніель за мовчання, обрали 12 присяжних

Про це повідомляє "Радіо свобода".

У суді проти Трампа обрали 12 присяжних, які протягом наступних тижнів процесу оцінюватимуть його винуватість чи невинуватість.

Зазначається, що сторони захисту і обвинувачення ще мають вибрати альтернативних присяжних для судового процесу, першого в історії, в якому колишній президент США є підсудним у кримінальному провадженні.

Суддя Хуан Мерчан оголосив, що вступні слова сторін можуть бути оголошені на засіданні в понеділок.

Протягом місяців, Трамп і його команда адвокатів намагалися відтермінувати початок розгляду справи, однак суддя відмовив їм у цьому.

ДовідкаІдеться про виплату матеріальної компенсації за мовчання жінкам, котрі мали сексуальний контакт з експрезидентом. Акторка Стормі Деніел, зокрема, отримала $130 тисяч. Угоди укладалися адвокатом Трампа Майклом Коеном перед президентськими виборами 2016 року. За словами Коена, усі виплати він проводив із власної ініціативи. У березні 2023 року присяжні в суді Нью-Йорка висунули обвинувачення Трампу у справі про його причетність до підкупу порноактриси.

  • У вівторок, 26 березня, суд у Нью-Йорку заборонив експрезиденту США Дональду Трампу публічно озвучувати коментарі щодо свідків, прокурорів, співробітників суду та присяжних у майбутньому кримінальному процесі щодо підкупу порнозірки Стормі Деніель за мовчання.
  • 15 квітня розпочався відбір присяжних у судовому процесі над експрезидентом США Дональдом Трампом у цій же справі.

Теги:
Кримінал
Дональд Трамп
США
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