Суд присяжних визнав Трампа винним за 34 пунктами у справі про підкуп порнозірки

Про це повідомляє CNN.

Присяжні засудили Трампа за 34 пунктами у фальсифікації ділової документації, що завершило тижневий судовий процес над колишнім президентом.

Тепер, Трамп став першим колишнім президентом США, засудженим за тяжкий злочин, Експрезиденту загрожує тюремне ув’язнення або умовний термін за його злочини, пов’язані зі схемою виплати прихованих грошей, якій він сприяв напередодні президентських виборів 2016 року.

Трамп, який відомий своїми тривалими апеляціями на судові рішення проти нього, також, ймовірно, оскаржить вирок, що може значно відстрочити його вирок, призначений на 11 липня