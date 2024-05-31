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Суд присяжних визнав Трампа винним за 34 пунктами у справі про підкуп порнозірки

31 травня, 2024 п'ятниця
06:15
Світ Дональд Трамп

Експрезидент США Дональд Трамп став першим в історії США президентом засудженим за тяжкий злочин. 30 травня суд присяжних у Нью-Йорку визнав винним Трампа у справі про фінансові махінації при підкупі порнозірки у 2016 році

Зміст

Про це повідомляє CNN.

Присяжні засудили Трампа за 34 пунктами у фальсифікації ділової документації, що завершило тижневий судовий процес над колишнім президентом.

Тепер, Трамп став першим колишнім президентом США, засудженим за тяжкий злочин, Експрезиденту загрожує тюремне ув’язнення або умовний термін за його злочини, пов’язані зі схемою виплати прихованих грошей, якій він сприяв напередодні президентських виборів 2016 року.

Трамп, який відомий своїми тривалими апеляціями на судові рішення проти нього, також, ймовірно, оскаржить вирок, що може значно відстрочити його вирок, призначений на 11 липня

  • 26 березня суд у Нью-Йорку заборонив експрезиденту США Дональду Трампу публічно озвучувати коментарі щодо свідків, прокурорів, співробітників суду та присяжних у майбутньому кримінальному процесі щодо підкупу порнозірки Стормі Деніель.
  • 15 квітня розпочався відбір присяжних у судовому процесі над експрезидентом США Дональдом Трампом у цій же справі. 18 квітня – присяжних обрали.
  • 23 квітня повідомлялось, що у Нью-Йорку розпочався судовий процес за участю 12 присяжних над експрезидентом Дональдом Трампом у справі про фінансові махінації при підкупі порнозірки у 2016 році.
Теги:
Кримінал
Дональд Трамп
США
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