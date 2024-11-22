У ГУР підтвердили, що Росія розробляла план з поділу України на три частини

Про це в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" сказав заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький.

"Перш за все, ГУР МО знайоме з цим документом. Скажу більше, цей документ був підготовлений у міноборони та генштабі збройних сил РФ приблизно в грудні минулого року. Зазначений документ лягає в основу перспективного оборонного планування на певний період часу – мінімум на 10 років. Зокрема, цей документ був розроблений на період 2026-2035 рік з перспективою до 2045 року", – сказав Скібіцький.

За його словами, інформація, викладена в цьому "плані", стосується подальшого розвитку ситуації на глобальному й регіональному рівні та загроз, які, як вважає Росія, несе майбутнє безпекове середовище.

Щодо окресленого в документі можливого поділу України Скібіцький зауважив, що, безперечно, стратегічною метою Росії залишається повна окупація нашої держави. Адже Путіну потрібна вся Україна, щоб мати потужний економічний, демографічний, територіальний і військовий потенціал.

"Цей сценарій розвитку подальшого з можливим поділенням території актуальний навіть не на 2035-2045 рік. Він вже буде актуальний найближчим часом, на 2026 рік, а може, й раніше. Ви чули заяви Путіна стосовно українських територій. Він уже говорить, що Луганська, Донецька, Херсонська, Запорізька області й Крим – це начебто території РФ згідно з їхньою конституцією, – додав Скібіцький. – І на тій оприлюдненій "карті" показано, що росіяни сприймають окуповані українські території як нові території Росії".

У ГУР також підтвердили, що в згаданому документі прописано розподіл, який передбачає затвердження в Києві проросійського або обов'язково "нейтрального" уряду, тобто виключено вступ країни в НАТО.

"Це все – аналіз і оцінка росіян. Ми бачимо, наскільки швидко вони можуть змінювати свої плани, залежно від успіхів, реакції міжнародної спільноти й розвитку ситуації, – зазначив Скібіцький.

Він додав, що Кремль проаналізував загрози для Росії до 2050 року, та українська розвідка також знає про них.

Щодо того, чи дійсно росіяни можуть намагатися передати цей документ через інші країни Сполученим Штатам Америки, Скібіцький сказав, що така загроза є, хоча наразі немає інформації про те, що його могли десь передати.