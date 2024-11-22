Нові подробиці щодо удару по Дніпру та чим зумовлене просування росіян на Донеччині. Колонка Сергія Згурця

ГУР МО України поділились новою інформацією щодо ворожого удару балістичною ракетою по Дніпру

Історія з ударом новою ракетою по Дніпру впродовж дня набирає нових подробиць. Вчора російський диктатор Володимир Путін сказав, що Росія застосувала ракету середньої дальності "Орешнік". За словами Путіна, це ракета, яка має швидкість понад 10 махів, а сучасні системи ППО не можуть їх перехоплювати. Путін заявив, що удар цією ракетою є відповіддю на удари Збройних сил України по території РФ з використанням ракет Atacms та Storm Shadow. До речі, Путін визнав, що удар Сил оборони по командному пункті в Курській області був досить ефективним. Також на удар по Дніпру є реакція американської сторони. Представниця Пентагону вчора заявила, що за інформацією США Росія запустила по Дніпру експериментальну балістичну ракету середньої дальності, яка була створена на основі міжконтинентальної ракети РС-26 "Рубіж". Також вона визнала, що США були попереджені про цей удар. Начеб-то Росія попередила США про те, що буде запускати таку ракету за пів години до удару. Гадаю, що росіяни ще раніше попередили США про такий удар. Оскільки, зо добу до удару американське посольство не працювало в Києві.

Сьогодні нову хвилю в оцінках ворожого удару по Дніпру додало ГУР МО України. За інформацією ГУР, ворог насправді застосував ракету зі складу комплексу "Кедр" для удару по Дніпру. Фактично, ми маємо вже третю назву цієї зброї. За оцінками ГУР, підльотний час цієї ракети склав 15 хвилин. Також там зазначили, що ракета мала 6 бойових частин, кожна з яких оснащена 6 суббоєприпасами, а швидкість на фінальній частині польоту складає понад 11 махів. В ГУР також надали список підприємств, які залучені до виробництва комплексу “Кедр”. Насамперед згадується Московський інститут теплотехніки. Ця структура є відповідальною за ракети "Ярс", "Рубіж" та "Кедр".

Також подробиць щодо комплексу "Кедр" додав начальник ГУР МО України Кирило Буданов. Він заявив, що ракета, якою ударили по Дніпру, є експериментальною, станом на жовтень ворог мав плани зробити два дослідні зразки й це не серійне виробництво. Також Кирило Буданов пояснив різницю між ракетою "Орєшнік" та "Кедр". Зокрема, що "Орєшнік" є назвою науково-дослідної роботи, а сама система називається "Кедр". Це балістична ракета середньої дальності, яка є носієм ядерної зброї.

Своєю чергою, заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький сказав про те, що розробка ракетного комплексу "Кедр" здійснювалась на основі комплексу "Рубіж". Однак в росіян щось пішло не так і з 2017 року розробка була зупинена, а у 2018-2019 рр. була відкрита науково-дослідна робота під назвою "Орєшнік". Власне, ця робота скерована на заміну комплексу РС-24 "Ярс". Скібіцький заявив, що було три випробування нового комплексу. Один у 2021 році, решта у 2023-2024 роках. Удар по Дніпру став тестовим дослідженням нового ракетного комплексу у бойових умовах. Оскільки, серед уламків були знайдені частини телеметрії, тобто, частин, які під час польоту знімають всі параметри цієї ракети.

Отже, йдеться про застосування нового зразка озброєння у вигляді ракети середньої дальності. Адже ми говоримо про дальність у 850 км. Якщо ж цей зразок має замінити комплекси "Ярс”, то ця ракета може претендувати на міжконтинентальну балістичну дальність. Власне, цей удар є ескалацією. Оскільки, демонстративним кроком для залякування. Втім, в такому вигляді ця ракета є неточною. Удар по Дніпру був касетним бомбардуванням. Таких ракет в Росії є лімітована кількість. Темпи виготовлення є невизначеними, але точно незначні. Україні слід вивчати ситуацію для того, щоб бути готовими збивати такі ракети. Путін заявляв, що ця ракета не збивається, втім, це ж саме він говорив про "Кинджали" та "Циркони". Тому, лише практика є критерієм істини. Що ж до засобів протидії, то можна згадати про дві бази протиракетної протидії, які є в Польщі та Румунії. Ці дві бази розраховані на те, щоб збивати ворожі ракети середньої дальності. База в Румунії, зокрема, може покривати всю територію України, а також і полігон в Капустиному Яру, звідки Росія запустила ракету по Дніпру. Це питання можна виносити на розгляд наших партнерів.

Російські окупанти посилили наступальні дії в напрямку населеного пункту Велика Новосілка на Донеччині

Начальник відділення комунікацій 48 окремої артилерійської бригади ЗСУ Андрій Петренко розповів, що російські окупанти значно активізували свої наступальні дії в районі населеного пункту Велика Новосілка. Ворог не полишає спроб просунутись вглиб Донецької області. Також росіяни намагаються перерізати логістичні шляхи Сил оборони в районі Курахового. За словами Андрія Петренка, попри просування ворога, вони мають значні втрати. Він порівняв тактику росіян з діями радянської армії. Втім, на заміну лобовим атакам росіяни діють малими групами, яким намагаються прорвати оборону українських підрозділів. Всі ці малі групи противника на різних етапах штурмів знищуються українськими військовими. Фактично, росіяни просуваються лише внаслідок великих втрат, з якими вони не рахуються.



Карта бойових дій на Донеччині станом на 22 листопада.

Також, як зазначив Андрій Петренко, періодично ворог вдається до механізованих штурмів. Зокрема, намагаються вриватись в населені пункти на техніці. Втім, часто такі атаки успішно знищуються українською артилерією. Петренко зауважив, що противник намагається промацувати територію на предмет того, щоб знайти слабкі місця в обороні ЗСУ. Росіяни тримають на по готові резерви, які можуть бути миттєво застосовані в місцях, де може бути слабка оборона українських підрозділів. Саме тому, навколо населеного пункту Велика Новосілка, ворог постійно намагається просунутись та знайти слабкі місця в обороні ЗСУ.

Андрій Петренко також поділився враженнями від роботи української САУ "Богдана". Попри те, що до повномасштабного вторгнення Росії в Україні був лише один зразок такої артилерійської системи, український ОПК зміг налагодити досить ефективне виробництво цих систем в умовах війни. Петренко зауважив, що САУ "Богдана" є досить міцними та влучними. Українські артилеристи із задоволенням працюють на "Богданах". Попри це, САУ "Богдана" має недоліки, які усуваються відразу після їх застосування. Також, за словами Петренка, САУ "Богдана" застосовується по всій лінії фронту, зокрема, там, де активно працюють наші артилеристи.



