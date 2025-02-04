"Ми готові до співпраці негайно": в ЄС закликали до перемовин зі США щодо мит Трампа

Про це інформує Reuters.

Шефчович зробив ці заяви під час пресконференції перед зустріччю міністрів ЄС, присвяченої питанням торгівлі та конкурентоспроможності. Зокрема, він висловив сподівання на швидке затвердження кандидатури Говарда Лутніка на посаду міністра торгівлі США, що стало б першим кроком до відновлення діалогу.

"Ми готові до співпраці негайно і сподіваємося, що завдяки цій ранній взаємодії ми зможемо уникнути заходів, які можуть завдати великої шкоди найважливішим торгівельним та інвестиційним відносинам на цій планеті", - наголосив він.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зауважила, що одним із головних завдань ЄС є співпраця у сферах, де інтереси обох сторін збігаються, зокрема у критичних ланцюгах постачання та нових технологіях.

Вона підкреслила, що ЄС налаштований на рішучі переговори, щоб визначити взаємні претензії і закласти основи для зміцнення партнерства.

"Ми будемо відкритими і прагматичними в тому, як цього досягти. Але ми також чітко дамо зрозуміти, що завжди будемо захищати наші власні інтереси - хай там як і коли б це не було потрібно", - підкреслила фон дер Ляєн.

У виданні зазначили, що наразі контакти між європейськими і американськими представниками обмежені, оскільки нові кандидати на високі посади не можуть вести переговори, поки їхні призначення не буде затверджено.

Що передувало

Президент США Дональд Трамп 31 січня заявив, що має у планах запровадження мита на товари з Європейського Союзу.

Того ж дня у Білому домі повідомили про запровадження Трампом мита на товари з Канади, Китаю й Мексики з 1 лютого.

2 лютого прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив про запровадження 25% мита на американські товари загальною вартістю 155 млрд канадських доларів у відповідь на рішення президента США Трампа, а президентка Мексики Клаудія Шейнбаум розпорядилася встановити відповідні мита на всі товари із Мексики.

Президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц пригрозили аналогічними митами на імпорт із США.

3 лютого президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що мита США на мексиканські товари призупинено на місяць після розмови з президентом Дональдом Трампом. Шейнбаум зобов’язалася збільшити кількість правоохоронців на кордоні США, щоб припинити потік наркотиків. Про аналогічні домовленості з Трампом повідомив прем'єр Канади Джастін Трюдо.