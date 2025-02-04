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Експерт Рябцев пояснив, чи вплине заморозка USAID на енергетичний сектор України

Марина Клюєва
4 лютого, 2025 вiвторок
16:21
Суспільство екстренка

За три місяці, поки заморожені програми USAID, саме буде час, щоб запустити до роботи все те енергетичне обладнання, яке вже є в Україні, але з різних причин не було приєднано до систем

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Таку думку висловив експерт з питань енергетики, керівник спецпроєктів науково-технічного центру "Псіхея" Геннадій Рябцев в етері Еспресо.

"Якщо чесно, то потрібно приєднати до мережі хоча б те обладнання, яке вже надійшло в Україну. А там декілька сотень одиниць досі просто стоять в нерозібраному, мається на увазі, в транспортних контейнерах і не приєднані до мережі. Точно так і не використані поки що навіть ті кошти, які вже були виділені, зокрема за певними програмами зі встановлення об'єктів розподіленої генерації. Тому я думаю, що за ці три місяці якраз буде час для того, щоб запустити до роботи все те, що вже є в Україні, але з різних причин не було приєднано до систем", - сказав він.

Геннадій Рябцев зауважив, що не всі кошти надавалися в рамках безоплатної допомоги. За його словами, є велика кількість кредитних ліній, які відкрито, і в рамках яких відбувається закупівля обладнання.

"Іде закупівля обладнання тією самою Укрнафтою, Укрзалізницею і групою Нафтогаз, іншими великими компаніями, як енергетичного, так і неенергетичного секторів. Крім того, є програми в рамках цього фонду підтримки енергетики України, адміністратором яких є європейське енергетичне співтовариство. Там дійсно є певна кількість і американських коштів, але вони вже в фонді існують, і ці програми не зупинятимуться і будуть реалізовуватися незалежно від того, чи буде відновлено фінансування за програмами USAID. Хоча, звісно, ну, зайвих грошей, зайвих ресурсів, особливо за нинішньої ситуації, ніколи не буває, і краще, щоб вони були через три місяці, аніж щоб їх не було", - зазначив експерт з енергетики.

Припинення фінансування USAID: що відомо

Президент США Дональд Трамп у перший день правління ухвалив рішення тимчасово зупинити всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів для проведення перевірок.

Американські дипломати попросили терміново виключити програми, пов’язані з Україною, з програми заморожування іноземної допомоги на 90 днів, виданої держсекретарем Марко Рубіо.

26 січня ЗМІ з посиланням на джерела написали, що USAID отримало вказівку зупинити всі проєкти в Україні.

Наступного дня USAID офіційно підтвердило зупинку фінансування всіх програм і проєктів в Україні. Агентство фінансувало в Україні різноманітні освітні, наукові, медійні та культурні проєкти, закуповувало медичне обладнання та ліки громадам, які прийняли переселенців, фінансувало мобільні бригади медиків, які виїжджали у віддалені райони, програми з вакцинації, реабілітації, психологічної допомоги.

"Люди просто не усвідомлюють масштабів діяльності такої агенції як USAID та інших американських програм, бо вони ніколи не робили з цього самореклами", - цитує BBC  нардепа Микиту Потураєва, який очолює комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики.

За його словами, USAID також було системним донором для багатьох міжнародних програм, як-от ПРООН та ЮНІСЕФ.

"USAID міг вказуватися як один із партнерів, а насправді він був головним, системним партнером. Тому насправді втрати для України через замороження цієї допомоги набагато більші, ніж ми можемо собі уявити", - наголосив Потураєв.

Заступниця керівника ОП Ірина Верещук назвала тимчасове припинення фінансування USAID неочікуваною та неприємною новиною, яка не може не бентежити.

Теги:
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США
допомога Україні
підтримка України
допомога США Україні
Енергетика
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