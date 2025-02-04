Експерт Рябцев пояснив, чи вплине заморозка USAID на енергетичний сектор України
За три місяці, поки заморожені програми USAID, саме буде час, щоб запустити до роботи все те енергетичне обладнання, яке вже є в Україні, але з різних причин не було приєднано до систем
Таку думку висловив експерт з питань енергетики, керівник спецпроєктів науково-технічного центру "Псіхея" Геннадій Рябцев в етері Еспресо.
"Якщо чесно, то потрібно приєднати до мережі хоча б те обладнання, яке вже надійшло в Україну. А там декілька сотень одиниць досі просто стоять в нерозібраному, мається на увазі, в транспортних контейнерах і не приєднані до мережі. Точно так і не використані поки що навіть ті кошти, які вже були виділені, зокрема за певними програмами зі встановлення об'єктів розподіленої генерації. Тому я думаю, що за ці три місяці якраз буде час для того, щоб запустити до роботи все те, що вже є в Україні, але з різних причин не було приєднано до систем", - сказав він.
Геннадій Рябцев зауважив, що не всі кошти надавалися в рамках безоплатної допомоги. За його словами, є велика кількість кредитних ліній, які відкрито, і в рамках яких відбувається закупівля обладнання.
"Іде закупівля обладнання тією самою Укрнафтою, Укрзалізницею і групою Нафтогаз, іншими великими компаніями, як енергетичного, так і неенергетичного секторів. Крім того, є програми в рамках цього фонду підтримки енергетики України, адміністратором яких є європейське енергетичне співтовариство. Там дійсно є певна кількість і американських коштів, але вони вже в фонді існують, і ці програми не зупинятимуться і будуть реалізовуватися незалежно від того, чи буде відновлено фінансування за програмами USAID. Хоча, звісно, ну, зайвих грошей, зайвих ресурсів, особливо за нинішньої ситуації, ніколи не буває, і краще, щоб вони були через три місяці, аніж щоб їх не було", - зазначив експерт з енергетики.
Припинення фінансування USAID: що відомо
Президент США Дональд Трамп у перший день правління ухвалив рішення тимчасово зупинити всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів для проведення перевірок.
Американські дипломати попросили терміново виключити програми, пов’язані з Україною, з програми заморожування іноземної допомоги на 90 днів, виданої держсекретарем Марко Рубіо.
26 січня ЗМІ з посиланням на джерела написали, що USAID отримало вказівку зупинити всі проєкти в Україні.
Наступного дня USAID офіційно підтвердило зупинку фінансування всіх програм і проєктів в Україні. Агентство фінансувало в Україні різноманітні освітні, наукові, медійні та культурні проєкти, закуповувало медичне обладнання та ліки громадам, які прийняли переселенців, фінансувало мобільні бригади медиків, які виїжджали у віддалені райони, програми з вакцинації, реабілітації, психологічної допомоги.
"Люди просто не усвідомлюють масштабів діяльності такої агенції як USAID та інших американських програм, бо вони ніколи не робили з цього самореклами", - цитує BBC нардепа Микиту Потураєва, який очолює комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики.
За його словами, USAID також було системним донором для багатьох міжнародних програм, як-от ПРООН та ЮНІСЕФ.
"USAID міг вказуватися як один із партнерів, а насправді він був головним, системним партнером. Тому насправді втрати для України через замороження цієї допомоги набагато більші, ніж ми можемо собі уявити", - наголосив Потураєв.
Заступниця керівника ОП Ірина Верещук назвала тимчасове припинення фінансування USAID неочікуваною та неприємною новиною, яка не може не бентежити.
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