Перший мачо на районі
На початку грудня 2024 року Дональд Трамп-молодший оприлюднив відео, на якому Дональд Трамп-старший копняком виштовхує Володимира Зеленського з обкладинки журналу Time з написом "Людина року" і посідає його місця
Здавалося б, чи не надто дрібно для сімейства Трампів?
Насправді це відео дуже красномовне одразу з кількох причин.
По-перше, Трампи, як це не дивно прозвучить, реально були роздратовані тим, що не Трамп-старший, а Зеленський на певний час опинився в ролі загальновизнаного у світі "Мачо № 1". Як на мене, це частково пояснює ті іронічні інтонації, з якими Трамп-старший висловлювався про Зеленського під час своєї передвиборчої кампанії.
По-друге, Трампа і Зеленського справді багато що споріднює: акторство, мачизм, перенесення на державне управління манер керування приватним бізнесом, повна зневага до законів та інституцій, тяжіння до авторитарного правління, "менеджмент довіри" замість "менеджменту правил і повноважень", ревне ставлення до абсолютної лояльності Першій Особі всіх без винятку її підлеглих. У цьому плані, як це не дивно прозвучить, перший термін Зеленського став таким собі "трендсеттером" другого терміну Трампа.
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Але ця схожість аж ніяк не гарантує добрих стосунків між цими двома мачо: адже, на глибоке переконання мачо-Трампа, мачо-Зеленський на певний час забезпечив собі у світі позицію, яка абсолютно не відповідає його реальній політичній силі.
Це трохи нагадує жорстку конкуренцію між творцями періоду Ренесансу. Як відомо, Леонардо да Вінчі та Мікеланджело ненавиділи одне одного, і причина цієї ненависті була суто світоглядна: в ренесансній картині світу людина перебуває у центрі всесвіту, але в центрі всесвіту є місце... лише для однієї людини. Ренесансний всесвіт, як той Болівар, не винесе двох.
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Про сучасний всесвіт цілком не скажу, а от у всесвіті Трампа все точнісінько так само: в ньому є місце лише для одного Справжнього Мачо. Решта — мачо дрібнішого ґатунку, і цей ґатунок жорстко вимірюється тим, яка реальна сила (економічна та військова) стоїть за кожним з них.
Успіх цієї стратегії, звісно ж, зі 100500 причин не гарантовано; але саме так Трамп буде ставити себе "на районі". Власне, вже ставить. Тому й потрібна йому була ця демонстративна акція з тарифами.
Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.
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