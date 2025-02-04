Здавалося б, чи не надто дрібно для сімейства Трампів?

Насправді це відео дуже красномовне одразу з кількох причин.

По-перше, Трампи, як це не дивно прозвучить, реально були роздратовані тим, що не Трамп-старший, а Зеленський на певний час опинився в ролі загальновизнаного у світі "Мачо № 1". Як на мене, це частково пояснює ті іронічні інтонації, з якими Трамп-старший висловлювався про Зеленського під час своєї передвиборчої кампанії.

По-друге, Трампа і Зеленського справді багато що споріднює: акторство, мачизм, перенесення на державне управління манер керування приватним бізнесом, повна зневага до законів та інституцій, тяжіння до авторитарного правління, "менеджмент довіри" замість "менеджменту правил і повноважень", ревне ставлення до абсолютної лояльності Першій Особі всіх без винятку її підлеглих. У цьому плані, як це не дивно прозвучить, перший термін Зеленського став таким собі "трендсеттером" другого терміну Трампа. Читайте також: Чи втягнеться Трамп у прокляте коло російської історії

Але ця схожість аж ніяк не гарантує добрих стосунків між цими двома мачо: адже, на глибоке переконання мачо-Трампа, мачо-Зеленський на певний час забезпечив собі у світі позицію, яка абсолютно не відповідає його реальній політичній силі.

Це трохи нагадує жорстку конкуренцію між творцями періоду Ренесансу. Як відомо, Леонардо да Вінчі та Мікеланджело ненавиділи одне одного, і причина цієї ненависті була суто світоглядна: в ренесансній картині світу людина перебуває у центрі всесвіту, але в центрі всесвіту є місце... лише для однієї людини. Ренесансний всесвіт, як той Болівар, не винесе двох. Читайте також: Чому Рубіо варто приїхати в Україну?

Про сучасний всесвіт цілком не скажу, а от у всесвіті Трампа все точнісінько так само: в ньому є місце лише для одного Справжнього Мачо. Решта — мачо дрібнішого ґатунку, і цей ґатунок жорстко вимірюється тим, яка реальна сила (економічна та військова) стоїть за кожним з них.