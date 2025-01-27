Чи втягнеться Трамп у прокляте коло російської історії
Послання Трампа Путіну — хрестоматійний приклад того, наскільки людина, що вміє і хоче торгувати, живе в іншому світі, ніж людина, що хоче воювати. "Це ж такі збитки!" - каже Трамп. "Заради чого?!?"
Відповідаю: якраз заради того, щоби якомога дорожче продати свою згоду зараз, і лише на певний час, тимчасово припинити воювати. Бо це найкращий доступний Росії спосіб господарювання задля підтримки її глобальної конкурентоспроможності. А бонусом за згоду припинити воювати буде, звісно ж, пропозиція торгувати — бо це єдина зрозуміла Трампу альтернатива прагненню воювати.
А торгувати для Росії — це збагачуватися і... на отримані кошти вдосконалювати своє військо. Адже в мирній торгівельно-економічній конкуренції Росія в абсолютних цифрах виграє, натомість у відносному плані завжди програє — тобто виграє менше, ніж її економічно розвинені партнери по торгівлі. А отже, економічно відстає від них дедалі більше. Щоправда, за одним дуже важливим винятком: Росія виграє в торгівлі з тими, кому вона щедро продає свої природні ресурси... поки на них є попит.
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Проблема в тому, що якраз тут — в царині продажу нафти та газу — в Трампа для Росії погані новини. Тому торгівля, яку він може запропонувати Росії як альтернативу війни, все одно, за великим рахунком, буде для Росії, у відносному вимірі, програшною, а для США виграшною.
Для Трампа це само собою зрозуміло: США мають вигравати більше, ніж виграють всі інші, і це правильно, і лише так і має бути!
Nothing personal, just business.
А для Путіна? А для Путіна це означає повільне мирне скочування Росії на задвірки світової спільноти, альтернатива якому лише одна: нова війна і нова спроба ще дорожче продати свою згоду цю війну припинити. Бо це найкращий для Росії спосіб господарювання.
Цікаво буде дивитися, чи втягнеться Трамп у це зачароване — чи радше прокляте — коло російської історії.
Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.
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