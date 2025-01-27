Відповідаю: якраз заради того, щоби якомога дорожче продати свою згоду зараз, і лише на певний час, тимчасово припинити воювати. Бо це найкращий доступний Росії спосіб господарювання задля підтримки її глобальної конкурентоспроможності. А бонусом за згоду припинити воювати буде, звісно ж, пропозиція торгувати — бо це єдина зрозуміла Трампу альтернатива прагненню воювати.

А торгувати для Росії — це збагачуватися і... на отримані кошти вдосконалювати своє військо. Адже в мирній торгівельно-економічній конкуренції Росія в абсолютних цифрах виграє, натомість у відносному плані завжди програє — тобто виграє менше, ніж її економічно розвинені партнери по торгівлі. А отже, економічно відстає від них дедалі більше. Щоправда, за одним дуже важливим винятком: Росія виграє в торгівлі з тими, кому вона щедро продає свої природні ресурси... поки на них є попит.

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