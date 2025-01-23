Але… Далі було "але"… А ми ж знаємо: все, що написано до "але" немає жодного сенсу.

Я хотів прийти, але дуже важливі справи відірвали мене. Я дуже хотів зробити домашнє завдання, але відімкнули світло. Я хотів не пити сьогодні, але…. Я люблю Росію, але якщо ти не підеш на угоду, я знищу твою економіку і заберу твій трон. Читайте також: Спроба Трампа звернутися до здорового глузду Путіна не має шансів на успіх

Всі реверанси Путіну чи Росії, чи російському народу були до "але". А після був ультиматум.

Або ти йдеш на угоду і відкидаєш свої тупі вимоги капітуляції, або я тебе порєшу. Буде тобі економічний колапс, санкції, тарифи та бозна ще що. Не змушуй мене робити це, Володя. Бо ти знаєш, я психований і за себе не відповідаю. Тим більше, Володя, ти ж знаєш, що моїм спонсорам треба качати більше нафти, а на ринку місця немає, твій дружаня Сі угробив свою економіку і вона не хоче більше нафти, а тому, щоб я качав більше, ти маєш качати менше, бо ти ж, знаєш, що моя собівартість вище твоєї і я не зможу з тобою конкурувати за ціною.

І такий підхід не може не подобатись. Особливо враховуючи очікування, які були від потенційного президентства Трампа.

Цікаво, звісно, як буде реагувати Путін. Він же пацан і має вести перемовини з позиції сили. А тут усі казки про потьомкінську дєрєвню російської економіки спустили в унітаз. Усі розповіді про Росію, яка може воювати нескінченно, перестали продаватися. Тепер скорше продається інший бік, також нереалістичний, але інший, що за кілька місяців Росія рухне і хліба не буде. Ніякої позиції сили.