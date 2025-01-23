Ультиматум Трампа слід читати після "але"
Трамп висунув Путіну ультиматум. Так, там спочатку було про любов до Росії, про 60 млн загиблих і інша нісенітниця*
Але… Далі було "але"… А ми ж знаємо: все, що написано до "але" немає жодного сенсу.
Я хотів прийти, але дуже важливі справи відірвали мене.
Я дуже хотів зробити домашнє завдання, але відімкнули світло.
Я хотів не пити сьогодні, але….
Я люблю Росію, але якщо ти не підеш на угоду, я знищу твою економіку і заберу твій трон.
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Всі реверанси Путіну чи Росії, чи російському народу були до "але". А після був ультиматум.
Або ти йдеш на угоду і відкидаєш свої тупі вимоги капітуляції, або я тебе порєшу. Буде тобі економічний колапс, санкції, тарифи та бозна ще що. Не змушуй мене робити це, Володя. Бо ти знаєш, я психований і за себе не відповідаю. Тим більше, Володя, ти ж знаєш, що моїм спонсорам треба качати більше нафти, а на ринку місця немає, твій дружаня Сі угробив свою економіку і вона не хоче більше нафти, а тому, щоб я качав більше, ти маєш качати менше, бо ти ж, знаєш, що моя собівартість вище твоєї і я не зможу з тобою конкурувати за ціною.
І такий підхід не може не подобатись. Особливо враховуючи очікування, які були від потенційного президентства Трампа.
Цікаво, звісно, як буде реагувати Путін. Він же пацан і має вести перемовини з позиції сили. А тут усі казки про потьомкінську дєрєвню російської економіки спустили в унітаз. Усі розповіді про Росію, яка може воювати нескінченно, перестали продаватися. Тепер скорше продається інший бік, також нереалістичний, але інший, що за кілька місяців Росія рухне і хліба не буде. Ніякої позиції сили.
Що, невже знов витягне "Орешник" і буде світ лякати ним і голою дупою?
Чи російська пропаганда напише тільки про те, що було до "але"?
*Публікується зі збереженням стилю автора
Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.
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