Це вимога в стилі " або ми вчиняємо, як розумні люди, укладаємо угоду прямо зараз, або йдемо на конфронтацію ", і тоді в американської адміністрації не лишається вибору.

Немає жодного сенсу відправляти своїх солдатів вмирати до України, адже це шкодить Росії. Немає сенсу кожен день бомбити українські міста, адже це шкодить Росії. Немає сенсу направити ракети в українську дитячу лікарню, адже це шкодить Росії… В очах усього цивілізованого світу Росія перетворилася в країну схибленої гопоти, яка програш в конкурентній боротьбі за своє місце у світі пробує компенсувати сотнями тисяч вбитих.

Такий підхід, напевно, мав би сенс, якби в Кремлі дійсно сиділи раціональні люди з тверезою головою , здатні відрізняти, що для них вигідно, а що веде до знищення. Але все, що робив Путін впродовж останніх років, це кожен день підтверджував, що нічого раціонального там немає.

Очевидно, що ця спроба звернутися до здорового глузду Путіна не має шансів на успіх. Немає там здорового глузду, тож звернення не за адресою. Такі реалії, підтвердження чому адміністрація новообраного президента, на жаль, буде отримувати кожен день. Наразі немає іншого способу зупинити цю війну, крім як забезпечити воєнну перемогу України.

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Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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