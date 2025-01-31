Чому Рубіо варто приїхати в Україну?
Слова держсекретаря Марко Рубіо про відповідальність США за те, що українців переконали не лише в можливості перемоги, а й у знищенні Росії, можна трактувати по-різному
Але головна помилка в тому, що найбільше до прагнення українців знищити Росію доклалася саме Росія.
З першого дня вторгнення всі наші союзники правильно зрозуміли, що Росія не веде війну проти України. Вона веде війну з ними — зі США і Великою Британією, Німеччиною і Польщею, Францією та Естонією тощо.
Просто у хибній уяві Путіна війна з ними може початися зі знищення України. Як-от Гітлер свого часу почав з Австрії (зі знайомою нам тезою що немає ніяких австрійців — це просто "неправильні німці"). В результаті Австрія припинила існування, а Гітлер пішов далі.
Судячи з новин, до нових очільників американської адміністрації це розуміння приходить поступово, і не до всіх одночасно. Тому, скоріше за все, ми ще якийсь час будемо чути суперечливі заяви від очільників нової адміністрації, та буквально фонтан інтерпретацій у соцмережах.
Читайте також: Путін прикидається "конституціоналістом"
Важливо розуміти, що наміри Путіна були й залишаються незмінними: він воює за перерозподіл зон впливу у світі. І немає іншого способу його зупинити, крім як перемогти.
Адже немає жодної довіри, жодної впевненості, що будь-яка укладена з Путіним угода буде виконуватися. І проблема не в тому, що хтось начебто переконав Україну що вона може перемогти росіян.
Проблема в тому, що багато країн Заходу так і не усвідомили, що ця стадія війни почалася з ультиматуму про "забирати манатки й повертатися на кордони 1997 року". Вони не переконали себе у необхідності залучити максимальні ресурси для її зупинки.
Читайте також: Є одна річ, потрібна нині нам від Заходу — згода на поразку Росії
Починаючи з першого пострілу російського танка в українське село, першої ракети по наших містах, перших кроків російських військових по українській землі, прагненням будь-якого українця стало знищення Росії. І саме успіхи ЗСУ, які не допустили "Київ за 3 дні", і які продовжують героїчно стримувати агресію сьогодні, переконали весь світ у тому, що Україна дійсно може це зробити. І від здатності союзників підтримувати нашу боротьбу та вкладатися в нашу перемогу залежить і те, наскільки швидко закінчиться війна, і те, чи прийде ця війна на їхню землю.
Тому тут можна лише запропонувати новому держсекретарю прибути з візитом до України, щоб побачити на власні очі те, в якому стані перебуває зараз Україна, з якими викликами вона стикається, і наскільки важлива своєчасна підтримка всього цивілізованого світу для завершення цієї війни якомога скоріше.
Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.61 Купівля 41.61Продаж 42.1
- EUR Купівля 43.3Продаж 44
- Актуальне
- Важливе