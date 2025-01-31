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OPINION

Чому Рубіо варто приїхати в Україну?

Микола Княжицький
31 січня, 2025 п'ятниця
17:35
Погляд

Слова держсекретаря Марко Рубіо про відповідальність США за те, що українців переконали не лише в можливості перемоги, а й у знищенні Росії, можна трактувати по-різному

Зміст

Але головна помилка в тому, що найбільше до прагнення українців знищити Росію доклалася саме Росія.

З першого дня вторгнення всі наші союзники правильно зрозуміли, що Росія не веде війну проти України. Вона веде війну з ними — зі США і Великою Британією, Німеччиною і Польщею, Францією та Естонією тощо. 

Просто у хибній уяві Путіна війна з ними може початися зі знищення України. Як-от Гітлер свого часу почав з Австрії (зі знайомою нам тезою що немає ніяких австрійців — це просто "неправильні німці"). В результаті Австрія припинила існування, а Гітлер пішов далі. 

Судячи з новин, до нових очільників американської адміністрації це розуміння приходить поступово, і не до всіх одночасно. Тому, скоріше за все, ми ще якийсь час будемо чути суперечливі заяви від очільників нової адміністрації, та буквально фонтан інтерпретацій у соцмережах. 

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Важливо розуміти, що наміри Путіна були й залишаються незмінними: він воює за перерозподіл зон впливу у світі. І немає іншого способу його зупинити, крім як перемогти. 

Адже немає жодної довіри, жодної впевненості, що будь-яка укладена з Путіним угода буде виконуватися. І проблема не в тому, що хтось начебто переконав Україну що вона може перемогти росіян. 

Проблема в тому, що багато країн Заходу так і не усвідомили, що ця стадія війни почалася з ультиматуму про "забирати манатки й повертатися на кордони 1997 року". Вони не переконали себе у необхідності залучити максимальні ресурси для її зупинки.

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Починаючи з першого пострілу російського танка в українське село, першої ракети по наших містах, перших кроків російських військових по українській землі, прагненням будь-якого українця стало знищення Росії. І саме успіхи ЗСУ, які не допустили "Київ за 3 дні", і які продовжують героїчно стримувати агресію сьогодні, переконали весь світ у тому, що Україна дійсно може це зробити. І від здатності союзників підтримувати нашу боротьбу та вкладатися в нашу перемогу залежить і те, наскільки швидко закінчиться війна, і те, чи прийде ця війна на їхню землю. 

Тому тут можна лише запропонувати новому держсекретарю прибути з візитом до України, щоб побачити на власні очі те, в якому стані перебуває зараз Україна, з якими викликами вона стикається, і наскільки важлива своєчасна підтримка всього цивілізованого світу для завершення цієї війни якомога скоріше.

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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Теги:
Новини
Світ
Росія
Микола Княжицький
Володимир Путін
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
допомога США Україні
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