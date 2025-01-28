1. Політика та ідеологія Росії кваліфікуються як імперіалістичні , що створює підстави для подальших заходів з деімперіалізації.

Звичайно, знайдуться люди, які напишуть, що резолюції нічого не варті, а треба більше зброї та грошей. Ці люди, по-перше, не розуміють, що зброя та гроші надаються на підставі резолюцій, а не тому, що хтось зранку прокинувся з гарним настроєм. Політичні визначення завжди передують політичним діям.

По-друге, ці люди не розуміють, що є одна річ, потрібна нині нам від Заходу набагато більше, ніж зброя та гроші, а саме — згода на поразку Росії. Поки такої згоди нема, війна триватиме, бо зброї буде завжди замало й запізно, а ще з обмеженнями використання, санкцій буде замало, шляхи їх обходу не перекриватимуться, блокування Росії на різних міжнародних майданчиках буде недостатньо тощо.

Сформувати згоду на поразку Росії можна лише у площині політичних дискусій та резолюцій.