Є одна річ, потрібна нині нам від Заходу — згода на поразку Росії
Обіцяв написати, що важливого є у нещодавно ухваленій резолюції Європейського Парламенту щодо дезінформації та історичних фальсифікацій Росії
1. Політика та ідеологія Росії кваліфікуються як імперіалістичні, що створює підстави для подальших заходів з деімперіалізації.
2. Дана оцінка концепції "русского мира" (так і написано російською в транскрипції) як частини імперіалістичної ідеології.
3. Відлік злочинів російського режиму починається з Чечні та продовжується Грузією, що підкреслює визнання Чечні окремою країною та тяглість російського імперіалізму.
4. Згадка масових депортацій на основі національної приналежності в СРСР створює підстави для визнання російського режиму колоніалістським.
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5. Засуджується використання російської православної церкви як інструмента агресії.
6. Визнається вина СРСР у розпалюванні Другої світової війни.
7. Визнається, що нині Росія фактично веде проти Європи (дез)інформаційну війну.
8. Історія визнається полем інформаційної агресії. Можу помилятися, але це безпрецедентно.
9. Визнається необхідність факт-чекінгу як інструменту протистояння інформаційній агресії.
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Звичайно, знайдуться люди, які напишуть, що резолюції нічого не варті, а треба більше зброї та грошей. Ці люди, по-перше, не розуміють, що зброя та гроші надаються на підставі резолюцій, а не тому, що хтось зранку прокинувся з гарним настроєм. Політичні визначення завжди передують політичним діям.
По-друге, ці люди не розуміють, що є одна річ, потрібна нині нам від Заходу набагато більше, ніж зброя та гроші, а саме — згода на поразку Росії. Поки такої згоди нема, війна триватиме, бо зброї буде завжди замало й запізно, а ще з обмеженнями використання, санкцій буде замало, шляхи їх обходу не перекриватимуться, блокування Росії на різних міжнародних майданчиках буде недостатньо тощо.
Сформувати згоду на поразку Росії можна лише у площині політичних дискусій та резолюцій.
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