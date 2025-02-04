Як працює мобільне відділення Ощадбанку: кейс Сумщини

Про це йдеться у сюжеті Еспресо.

У перші дні повномасштабного вторгнення росіянам вдалося ненадовго захопити частину населених пунктів Сумської області, серед яких Конотоп, Тростянець, Бахмач тощо. Саме через Сумщину окупанти планували дістатися Києва, а зрештою три роки по тому область стала шляхом Сил оборони до російської Курщини.

Нині населені пункти Сумщини, які перебувають біля кордону з РФ, потерпають від постійних обстрілів. Однак навіть за таких умов у селах і містечках області працюють мобільні відділення Ощадбанку, щоб надавати людям якісні фінансові послуги.

Мобільне відділення банку має всі ті самі функції, що й звичайне стаціонарне банківське. Його обладнано на базі автомобіля Ford Transit, оснащено супутниковим зв'язком, сигналізацією і тривожними кнопками, а також автономним електропостачанням, системами відеоспостереження, пожежогасіння, кондиціонування та вентиляції.

"Фізичних відділень у нас на сьогодні немає. Можливість людям отримати банківські послуги – це суто виїзні мобільні бригади, які до нас заїжджають і надають послуги жителям наших сіл", - сказав голова Андріяшівської сільської ради Сергій Філоненко.

У мобільному відділенні мешканці Сумщини можуть отримати соціальні виплати, заробітну плату, випустити картку, провести необхідні банківські операції, а також оплатити комунальні послуги.

Мобільні відділення Ощадбанку нині працюють у п'яти найнебезпечніших областях України. Там, де не працює майже нічого, однак усе ще живуть наші люди.

"Ми розуміємо, що це не щось, що дає нам великий прибуток. Це не історія про те, щоб заробляти. Це історія про те, щоб підтримувати наших людей, які перебувають там, де немає можливості працювати відділенням, де небезпечно. Це не про гроші, а про соціальну відповідальність", - сказав голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.