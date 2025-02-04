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Важко перекрити допомогу USAID іншими проєктами, - Железняк про подальше фінансування в Україні

Дар'я Куркіна
4 лютого, 2025 вiвторок
15:57
Суспільство Ярослав Железняк

Нардеп Ярослав Железняк прокоментував можливість подальшого фінансування проєктів без програми зовнішньої допомоги США USAID. За його словами, потрібні зміни у бюджет 2025 року, яких наразі немає

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Про це він розповів у кулуарах ВР, повідомила кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Нардеп нагадав, що торік Україна отримала $5,2 млрд фінансування USAID, які "буде важко перекрити іншими проєктами".

"Якщо знайшлися зайві гроші, які ми не можемо відправити на війну, - чудово. Проблема в тому, що, наскільки я пам'ятаю, бюджетні зміни приймаються парламентом змінами у бюджет 2025 року. Я поки навіть ініціативи про зміни у бюджет 2025 року не бачу… USAID в основному фінансує в Україні урядові програми дуже важливі, тобто гранти - дуже маленька частина. І, звичайно, нам треба буде щось придумувати", - сказав Железняк.

 Він навів умовний приклад: якщо в Харкові зараз не можуть придбати генератор за кошти USAID - потрібно робити субвенцію для цього.

"Але поки, я так розумію, деталей немає. Чи є на це гроші в межах тих програм - теж невідомо", - резюмував народний депутат.

Реформування USAID і припинення фінансування програм агентства: що відомо і як це стосується України

Президент США Дональд Трамп у перший день вступу на посаду ухвалив рішення тимчасово зупинити всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів для проведення перевірок. Він заявив, що жодна подальша зовнішня допомога США не буде надаватися у спосіб, який не буде повністю узгоджений із зовнішньою політикою президента. Це, зокрема, стосувалося й програм USAID

Американські дипломати попросили терміново виключити програми, пов’язані з Україною, з програми заморожування іноземної допомоги на 90 днів, виданої держсекретарем Марко Рубіо.

26 січня ЗМІ з посиланням на джерела написали, що USAID отримало вказівку зупинити всі проєкти в Україні. Наступного дня USAID офіційно це підтвердило. Агентство фінансувало в Україні різноманітні освітні, наукові, медійні та культурні проєкти, закуповувало медичне обладнання та ліки громадам, які прийняли переселенців, фінансувало мобільні бригади медиків, які виїжджали у віддалені райони, програми з вакцинації, реабілітації, психологічної допомоги тощо.

"Люди просто не усвідомлюють масштабів діяльності такої агенції як USAID та інших американських програм, бо вони ніколи не робили з цього самореклами", - цитувало BBC  нардепа Микиту Потураєва, голову комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики.

За його словами, USAID також було системним донором для багатьох міжнародних програм, як-от ПРООН та ЮНІСЕФ.І насправді втрати для України через замороження цієї допомоги "набагато більші, ніж ми можемо собі уявити".

Заступниця керівника ОП Ірина Верещук назвала тимчасове припинення фінансування USAID неочікуваною та неприємною новиною, яка не може не бентежити. 29 січня в Раді оголосили про початок консультацій з європейськими колегами щодо заміщення допомоги USAID.

Тим часом адміністрація президента США Дональда Трампа за вихідні 1-2 лютого звільнила двох високопосадовців служби безпеки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Раніше вони намагалися перешкодити представникам департаменту урядової ефективності (DOGE), яким керує мільярдер Ілон Маск, отримати доступ до закритих частин будівлі. Крім того, близько 60 високопоставлених співробітників USAID відправили у вимушену відпустку, звинувативши у спробі обійти указ Трампа про заморожування іноземної допомоги на 90 днів. Сам Маск 2 лютого в мережі X назвав USAID "злочинною організацією" і додав, що "настав час їй померти". Крім того, заявив, мовляв, USAID, використовуючи гроші американських платників податків, "фінансувало дослідження біологічної зброї, зокрема COVID-19, яка вбила мільйони людей". І додав, що USAID платило медіаорганізаціям "за публікацію їхньої пропаганди". 

 

Згодом медіа повідомили, що Трамп і його команда обговорюють можливість злиття USAID з Державним департаментом. Зрештою стало відомо, що у Вашингтоні 3 лютого закрили штаб-квартиру USAID, співробітникам в електронному листі було наказано залишатися вдома. 

4 лютого Трамп призначив державного секретаря Марко Рубіо виконувачем обов’язків адміністратора USAID.

Теги:
Новини
Культура
Україна
США
Ярослав Железняк
Економіка
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