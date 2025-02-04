Нардеп Федієнко розповів, чи ведуться наразі у парламенті розмови щодо ратифікації угод про припинення вогню

Про це розповів народний депутат Олександр Федієнко у коментарі Еспресо.

"Жодних таких розмов про угоди в парламенті не ведеться і, звісно, вестися не може, бо зараз триває повномасштабна війна. Суспільство повинно розуміти, що ця війна не стільки військових двох країн, а як країна з країною", - сказав депутат.

За його словами, Україна не має жодних механізмів для того, щоб йти на поступки і вести якісь перемовини.

"Тому в парламенті сьогодні жодних пропозицій щодо ратифікації будь-яких угод про припинення вогню немає", - наголосив Федієнко.