Нардеп Федієнко розповів, чи ведуться наразі у парламенті розмови щодо ратифікації угод про припинення вогню
У Верховній Раді України наразі немає жодних пропозицій щодо ратифікації будь-яких угод про припинення вогню
Про це розповів народний депутат Олександр Федієнко у коментарі Еспресо.
"Жодних таких розмов про угоди в парламенті не ведеться і, звісно, вестися не може, бо зараз триває повномасштабна війна. Суспільство повинно розуміти, що ця війна не стільки військових двох країн, а як країна з країною", - сказав депутат.
За його словами, Україна не має жодних механізмів для того, щоб йти на поступки і вести якісь перемовини.
"Тому в парламенті сьогодні жодних пропозицій щодо ратифікації будь-яких угод про припинення вогню немає", - наголосив Федієнко.
- Наприкінці 2024 року повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін готовий обговорити з новообраним президентом США Дональдом Трампом припинення вогню, але виключає значні територіальні поступки та вступ України до НАТО.
- 3 лютого Трамп заявив, що його адміністрація "запланувала зустрічі та переговори з різними сторонами, включаючи Україну та Росію". Інших подробиць Трамп не оприлюднив.
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