Заборона бити західним озброєнням вглиб всієї території РФ знята, але є інша проблема - Defense Express

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Сьогодні зʼявилась інформація від Генштабу ЗСУ про те, що вчора Сили оборони завдали високоточного удару по пункту управління одного з підрозділів армії РФ у районі населеного пункту Новоіванівка. І якщо ми говоримо про зняття заборони на удари по території ворога, то йдеться про нелюдяні умови - партнери нам забороняли бити по території РФ. Мені ніколи не доводилось чути, щоб наші партнери забороняли РФ бити по території України. Це нелюдяні умови для захисту нашого суверенітету і нашої території. Ці обмеження мали б зняти з самого початку і взагалі вони не мали право на існування. Вести бойові дії проти противника, що переважає в засобах, і з певними обмеженнями було просто не людяно", - вважає Катков.

Експерт зауважив, що Україна має лише засоби власного виробництва, здані вражати цілі на території ворога на відстані 2500 км.



"Ситуація з обмеженнями щодо застосування західного озброєння для ударів по території РФ дійсно змінилась у позитивному сенсі. Раніше нам взагалі забороняли завдавати таких ударів. Зараз ми діємо без обмежень не тільки в Курській області, а мова йде про всю територію РФ. Втім, питання залишається в далекобійності цих ударів. У Росії є засоби, щоб бити вглиб усієї території України. У нас же є тільки власні засоби, які мають дальність ураження до 2500 км і важливо зазначити, що говоримо ми про дрони, а не ракети. Тобто, в нас немає засобів західного виробництва здатних вражати цілі на таких відстанях", - додав він.