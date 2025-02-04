Заборона бити західним озброєнням вглиб всієї території РФ знята, але є інша проблема - Defense Express
Військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков пояснив, що попри зняття заборони на удари західним озброєнням вглиб території РФ, Україна має лише власні засоби, здатні вражати цілі на відстані 2500 км
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Сьогодні зʼявилась інформація від Генштабу ЗСУ про те, що вчора Сили оборони завдали високоточного удару по пункту управління одного з підрозділів армії РФ у районі населеного пункту Новоіванівка. І якщо ми говоримо про зняття заборони на удари по території ворога, то йдеться про нелюдяні умови - партнери нам забороняли бити по території РФ. Мені ніколи не доводилось чути, щоб наші партнери забороняли РФ бити по території України. Це нелюдяні умови для захисту нашого суверенітету і нашої території. Ці обмеження мали б зняти з самого початку і взагалі вони не мали право на існування. Вести бойові дії проти противника, що переважає в засобах, і з певними обмеженнями було просто не людяно", - вважає Катков.
Експерт зауважив, що Україна має лише засоби власного виробництва, здані вражати цілі на території ворога на відстані 2500 км.
"Ситуація з обмеженнями щодо застосування західного озброєння для ударів по території РФ дійсно змінилась у позитивному сенсі. Раніше нам взагалі забороняли завдавати таких ударів. Зараз ми діємо без обмежень не тільки в Курській області, а мова йде про всю територію РФ. Втім, питання залишається в далекобійності цих ударів. У Росії є засоби, щоб бити вглиб усієї території України. У нас же є тільки власні засоби, які мають дальність ураження до 2500 км і важливо зазначити, що говоримо ми про дрони, а не ракети. Тобто, в нас немає засобів західного виробництва здатних вражати цілі на таких відстанях", - додав він.
- У ніч на 31 січня підрозділи Сил безпілотних систем та ГУР МО України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили ТОВ "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка" у Волгоградській області Росії.
- 31 січня повідомлялось, що Росія призупинила транзит нафти через порт Усть-Луга на Балтійському морі через атаку безпілотників по насосній станції.
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