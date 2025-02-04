"Учительська доплата": Шмигаль заявив, що додаткові кошти почали отримувати майже 500 тис. педагогів

Про це на засіданні уряду 4 лютого повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Йдеться про доплату від 1000 грн на руки залежно від навчального навантаження вчителя. З вересня така доплата буде збільшена до 2 тисяч грн. Передбачили у бюджеті на цей рік 12 млрд грн субвенції, і завдяки цьому "Вчительську доплату" отримують майже 500 тисяч педагогів", - сказав він.

Окрім того, понад 1 млн учнів початкових класів забезпечені безплатним харчуванням, додав очільник уряду.

"Для цих потреб держава на поточний рік розподілила громадам ресурс у понад 2,8 млрд грн. У планах — розширення програми, щоб вона охопила всіх учнів", — сказав Шмигаль, зазначивши, що це одна з програм "Зимової підтримки".

Також понад 90 тис. людей подали заявки в межах програми єКнига, яка передбачає виплату коштів 18-річним українцям на придбання книжок,

"Понад 84 тис. заявників отримали кошти. Таким чином молоді українці читають більше українських книжок, і водночас ми підтримуємо українське книговидавництво", — підкреслив прем'єр.