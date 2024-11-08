В Україні з 2025 року підвищать зарплату вчителів, - Лісовий
Уряд ухвалив постанову про підвищення заробітної плати для українських вчителів у 2025 році
Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.
З 1 січня вчителі отримають надбавку в 1 тис. грн (1,3 тис. грн до сплати податків), а з 1 вересня 2025-го — до 2 тис. грн (2,6 тис. грн до сплати податків).
"Я розумію, що це рішення не розвʼязує всіх проблем, які існують сьогодні із зарплатою вчителів, та воно є першим кроком до зміни ситуації навіть в умовах воєнного стану та дефіциту бюджету", — заявив Лісовий.
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