В Україні з 2025 року підвищать зарплату вчителів, - Лісовий

Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

З 1 січня вчителі отримають надбавку в 1 тис. грн (1,3 тис. грн до сплати податків), а з 1 вересня 2025-го — до 2 тис. грн (2,6 тис. грн до сплати податків).

"Я розумію, що це рішення не розвʼязує всіх проблем, які існують сьогодні із зарплатою вчителів, та воно є першим кроком до зміни ситуації навіть в умовах воєнного стану та дефіциту бюджету", — заявив Лісовий.