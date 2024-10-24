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В Україні за 4 роки закрили 2114 шкіл, а першокласників стало менше на понад 122 тис., - Education.ua

Дар'я Куркіна
24 жовтня, 2024 четвер
19:34
Суспільство перше вересня, школа

Протягом 2020-2024 років 2114 українських шкіл закрили: держава втратила пʼяту частину сільських закладів, а у містах їхня кількість зменшилася на 5%. Водночас першокласників за 4 роки стало менше на 31%

Зміст

Про це повідомляє Education.ua з посиланням на дані Інституту освітньої аналітики.

Освітній портал проаналізував, що у 2020/2021 навчальному році в Україні працювали 14 815 шкіл, а у 2023/2024 їх залишилось 12 701. Таким чином, за 4 роки закрилися 2114 шкіл, тобто 14%.

Зазначено, що найбільшого скорочення зазнають сільські школи, яких зараз налічується 7439, тоді як у 2020/2021 їх було 9293.

Водночас у містах аналогічна тенденція є менш інтенсивною: протягом 4 років закрили 260 шкіл - 5%.

Фото: Education.ua

Education.ua зауважує: попри втрати шкільної матеріально-технічної бази, основною причиною закриття шкіл є зменшення кількості учнів. 

Зокрема, цьогоріч до школи пішли на 14% менше дітей, ніж у 2023. Водночас за останні 4 роки кількість першокласників зменшилася на 31%: у 2021 їх було 400 173, тоді як у 2024 - 278 083.

"Через зменшення кількості учнів як унаслідок демографічних проблем, так і через вимушену міграцію через війну родин з дітьми, багато шкіл залишаються без учнів. Це змушує засновників закривати малокомплектні школи, утримувати які стає фінансово важко для місцевих громад", - пояснює освітній портал.

Фото: Education.ua

Також  Education.ua додає, що спрямована на оптимізацію шкіл освітня реформа фактично спричиняє закриття чи злиття закладів, залишаючи чимало невеликих населених пунктів без шкіл. Зокрема, на Київщині Тетіївська громада у червні цього року схвалила закриття восьми малокомплектних шкіл.

"Також серйозне занепокоєння викликає "нова версія" наказу № 850 ("Про затвердження Порядку та умов здобуття загальної середньої освіти в комунальних закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні", - ред.), який змусить школи призупинити роботу, якщо вони не зможуть організувати очне навчання та набрати дистанційні класи. Переважно це відобразиться на школах, які перебувають на тимчасово окупованих та прифронтових територіях. На практиці це означає, що вже наступного навчального року шкіл стане ще менше", - акцентує освітній портал.

Фото: Education.ua

  • Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну кількість учнів у школах Донеччини зменшилася на 55% – зі 168 тисяч до 76,3 тисячі осіб.
Теги:
Новини
Україна
освіта
Війна з Росією
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