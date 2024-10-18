З початку повномасштабної війни кількість школярів на Донеччині скоротилася на 55%

Про це повідомила директорка департаменту освіти і науки Донецької ОВА Тетяна Сідашева, передає Укрінформ.

"На початок війни у 2022 році в школах Донеччини навчалося 168 тис. учнів. Уже на 1 вересня 2022 року було 105 тис. учнів, на 1 вересня 2023 року уже був контингент 92 тис. учнів. На сьогодні в нас учнів 76,3 тис. Тому що люди переїжджають до інших областей України і, можливо, інших країн", - зазначила Сідашева.

Вона також розповіла, що станом на 1 січня 2022 року в загальноосвітніх школах області працювало трохи більше 14 тисяч вчителів, а зараз їх залишилося трохи більше 7 тисяч.

"Тільки за 2024 рік призупинили діяльність на Донеччині 19 закладів загальної середньої освіти в 11 територіальних громадах. До інших навчальних закладів перейшло орієнтовно 2 тис. дітей", - констатувала директорка департаменту.

Також, за її словами, наразі 254 заклади загальної середньої освіти в Донецькій області працюють у дистанційному форматі.