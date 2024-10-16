У Покровську залишаються 12 тис. мешканців, зокрема 68 дітей, - Філашкін

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін в етері телемарафону.

"Ситуація в Покровську складна, щодня місто масовано обстрілюють. На жаль, у Покровську залишаються 12 тисяч осіб і 68 дітей. Майже з усіма сім'ями, в яких є діти, відпрацювали органи влади. Як запевнили ці сім'ї, найближчим часом вони виїдуть із міста", - розповів він.

За словами Філашкіна, у місті працюють декілька сімейних лікарів, магазинів та Укрпошта, проте їхня кількість щодня зменшується.

Також глава ОВА підкреслив, що ситуація у Покровську та громаді найскладніша.

Водночас у Часовому Яру залишаються близько 400 мешканців, які, за словами Філашкіна, не планують виїжджати.

"Ні в органів влади, ні в підрозділів ДСНС наразі немає можливості доставити туди гуманітарну допомогу. Військові надають її за можливості. Передають продукти, питну воду та медикаменти", - додав він.

Майже 40% Покровська залишилося без світла та газопостачання, - начальник МВА Добряк

Начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк в етері телеканалу "Еспресо" розповів, що майже 40% міста не має світла й газопостачання та закликав людей виїжджати принаймні на зимовий період.

За даними Добряка, у Покровську залишаються близько 12 тис. мешканців і серед них - 87 дітей.

"Всі сімʼї виїдуть з міста. Темпи евакуації сповільнилися. Ще тиждень тому виїжджало близько 1 тисячі людей на добу, а сьогодні менше 100. До 300 людей виїжджають зі всієї громади. Хочу подякувати всім мешканцям, які завчасно виїжджають. Не потрібно наражати себе на небезпеку. Щодо гуманітарної ситуації в місті, поки що працюють маленькі крамнички, невеличкий ринок. Цього вистачає для такої кількості людей. Працюють декілька сімейних лікарів, "Укрпошта", ЦНАП як фронт-офіс. Щодо водопостачання, ми готувалися завчасно, по місту є 325 скважин, з них 9 - питних", - сказав начальник МВА.