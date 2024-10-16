Ворог намагається просунутися до дощів: офіцер 59-ї ОМБр про Покровський напрямок
Офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький зазначив, що росіяни намагаються обійти Покровськ із флангів
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Покровський напрямок є одним із найгарячіших, ворог продовжує атакувати. Саме тут за добу відбулося понад 25 спроб штурму. Ворог намагається просунутися до осінніх дощів та захопити більше територій. Наше завдання - стримувати його, виснажувати, і ми це робимо", - наголосив Цехоцький.
За словами офіцера 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, ворог дуже поспішає, тому кидає всі свої резерви та можливості, які є в наявності. Погода змінилася, тож стало важче працювати та здійснювати логістику.
"Ворог не зміг узяти Покровськ у лоб й отримав гідну відсіч. Проте обрав тактику обійти місто з півдня та півночі. Треба бути дуже пильними, адже росіяни постійно проводять розвідку боєм. Працюємо над забезпеченням секретності та замінуванням проходів", - додав Цехоцький.
- Пресофіцер 3-ї ОШБ Олександр Бородін зазначив, що на Харківському напрямку лише на одній ділянці фронту ворог щодня запускає сотні дронів.
- Голова пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков повідомив, що росіяни розкидують міни-пелюстки, а також дистанційно мінують прибережні зони Херсона та Станіслава.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.04 Купівля 41.04Продаж 41.49
- EUR Купівля 44.76Продаж 45.46
- Актуальне
- Важливе