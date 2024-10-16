Ворог намагається просунутися до дощів: офіцер 59-ї ОМБр про Покровський напрямок

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Покровський напрямок є одним із найгарячіших, ворог продовжує атакувати. Саме тут за добу відбулося понад 25 спроб штурму. Ворог намагається просунутися до осінніх дощів та захопити більше територій. Наше завдання - стримувати його, виснажувати, і ми це робимо", - наголосив Цехоцький.

За словами офіцера 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, ворог дуже поспішає, тому кидає всі свої резерви та можливості, які є в наявності. Погода змінилася, тож стало важче працювати та здійснювати логістику.

"Ворог не зміг узяти Покровськ у лоб й отримав гідну відсіч. Проте обрав тактику обійти місто з півдня та півночі. Треба бути дуже пильними, адже росіяни постійно проводять розвідку боєм. Працюємо над забезпеченням секретності та замінуванням проходів", - додав Цехоцький.