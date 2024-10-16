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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Росіяни з дронів мінують дороги до Берислава, розкидуючи міни-пелюстки, - Херсонська ОВА
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Росіяни з дронів мінують дороги до Берислава, розкидуючи міни-пелюстки, - Херсонська ОВА

Оксана Ліховід
16 жовтня, 2024 середа
08:17
Війна з Росією міна-"пелюстка"

Голова пресофісу Херсонської ОВА, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков повідомив, що росіяни розкидують міни-пелюстки, а також дистанційно мінують прибережні зони Херсона та Станіслава

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Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Росіяни активно з дронів мінують дороги до Берислава, тому треба бути обережними, особливо на в'їзді до міста. Вони розкидують міни-пелюстки, а також дистанційно мінують прибережні зони Херсона та Станіслава. За минулу добу обстріляно 15 населених пунктів. Пошкоджено 9 приватних будинків і 1 багатоквартирний", - наголосив Толоконніков.

За словами голови пресофісу Херсонської ОВА, за 15 жовтня на Херсонщині через агресію РФ постраждало 6 людей.

"Також є пошкодження інфраструктури, зокрема енергетичної. Рятувальники вже частково відновили енергопостачання", - додав Толоконніков.

 

 

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