Росіяни з дронів мінують дороги до Берислава, розкидуючи міни-пелюстки, - Херсонська ОВА
Голова пресофісу Херсонської ОВА, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков повідомив, що росіяни розкидують міни-пелюстки, а також дистанційно мінують прибережні зони Херсона та Станіслава
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Росіяни активно з дронів мінують дороги до Берислава, тому треба бути обережними, особливо на в'їзді до міста. Вони розкидують міни-пелюстки, а також дистанційно мінують прибережні зони Херсона та Станіслава. За минулу добу обстріляно 15 населених пунктів. Пошкоджено 9 приватних будинків і 1 багатоквартирний", - наголосив Толоконніков.
За словами голови пресофісу Херсонської ОВА, за 15 жовтня на Херсонщині через агресію РФ постраждало 6 людей.
"Також є пошкодження інфраструктури, зокрема енергетичної. Рятувальники вже частково відновили енергопостачання", - додав Толоконніков.
- На Херсонщині та в обласному центрі з вівторка, 15 жовтня, встановили нову тривалість комендантської години.
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