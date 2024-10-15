На Херсонщині змінили тривалість комендантської години

Про це інформує поліція Херсонської області.

Вказано, що відповідно до рішення Ради оборони області комендантська година розпочинатиметься о 20:00 та закінчуватиметься о 06:00. Таким чином, обмеження на перебування громадян на вулиці зросло: раніше комендантська година тривала з 21:00 до 05:00.

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"Нагадуємо: під час комендантської години перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, а також рухатись по області транспортом або пішки, суворо заборонено", - додали в поліції.