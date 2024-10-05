У Костянтинівці запровадили 20-годинну комендантську годину
З 7 жовтня у населеному пункті Костянтинівка (Донецька область) комендантська година триватиме 20 годин на добу
Про це повідомив начальник МВА Сергій Горбунов.
За словами Горбунова, росіяни продовжують атакувати Костянтинівку. Лінія фронту розташована менше ніж за 10 км від населеного пункту.
Нові обмеження для населення почнуть діяти вже 7 жовтня. Посилена комендантська година триватиме з 15:00 до 11:00. Тобто пересуватись містом буде можна лише 4 години на добу.
"Щодня населені пункти нашої громади перебувають у зоні високого ризику обстрілів з боку російських окупантів. У громаді триває обов’язкова евакуація сімей із дітьми", — додав Горбунов.
У штатному режимі продовжують працювати заклади охорони здоров'я, підприємства критичної інфраструктури: є електроенергія, газопостачання, вивозиться сміття.
Приватні об’єкти торгівлі в громаді працюють частково. Водночас діє заборона на торгівлю алкоголем.
Працюють банкомати ПриватБанку, Ощадбанку, а також відділення Укрпошти.
- 5 жовтня 2024 року Сили оборони України збили російський літак на Донеччині поблизу Костянтинівки.
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