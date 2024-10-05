Сили оборони збили російський літак у Костянтинівці на Донеччині

Про це повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов у коментарі "Суспільне. Донбас".

"Уламки частково попадали поблизу міста Костянтинівка. Уламки також впали у приватний сектор — пошкоджені декілька приватних будинків. Жертв чи постраждалих від цієї події немає", - зазначив він.

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