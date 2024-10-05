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Війська РФ за добу на фронті втратили 8 танків, 72 артсистеми і 1280 окупантів
Протягом минулої доби на російсько-українському фронті окупаційна армія втратила ще десятки одиниць своєї техніки та 1280 військових
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Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 659 220 (+1280) осіб,
- танків ‒ 8916 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17 658 (+31) од,
- артилерійських систем – 19 037 (+72) од,
- РСЗВ – 1216 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 970 (+5) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16 529 (+35),
- крилаті ракети ‒ 2613 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25 905 (+85) од,
- спеціальна техніка ‒ 3344 (+11) од.
Дані уточнюються.
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