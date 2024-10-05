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Війна з Росією: хроніка
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Війська РФ за добу на фронті втратили 8 танків, 72 артсистеми і 1280 окупантів

Світлана Кравченко
5 жовтня, 2024 субота
07:46
Війна з Росією втрати окупантів

Протягом минулої доби на російсько-українському фронті окупаційна армія втратила ще десятки одиниць своєї техніки та 1280 військових

Зміст

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 659 220 (+1280) осіб,
  • танків ‒ 8916 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17 658 (+31) од,
  • артилерійських систем – 19 037 (+72) од,
  • РСЗВ – 1216 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 970 (+5) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16 529 (+35),
  • крилаті ракети ‒ 2613 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25 905 (+85) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3344 (+11) од.

Дані уточнюються.

Теги:
Росія
російська армія
окупанти
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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