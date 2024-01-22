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У Нацполіції розповіли, чи потрібна комендантська година в Україні

22 січня, 2024 понедiлок
11:17
Війна з Росією комендантська година

Голова Нацполіції Іван Вигівський запевняє, що через майже два роки після початку повномасштабної війни комендантська година в Україні все ще потрібна

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, завдяки комендантській годині суттєво знизився рівень злочинності.

Окрім того, є моральний аспект, з огляду на який цю норму варто залишити, вважає Вигівський.

"Нічні заклади, розважальні установи не мають працювати. Вибачте, коли у нас щоденно гинуть люди на фронті, а тут десь клуб уночі показово влаштовує масові гуляння. Це неповага. Я вважаю, має бути адміністративна відповідальність за порушення комендантської години", - сказав голова Нацполіції.

Він нагадав, що нині в Раді розглядають законопроєкт про адміністративну відповідальність за порушення комендантської години. Згідно з документом, сума штрафу для порушників сягатиме від 8500 гривень до 17 тис. грн. Якщо людина порушить комендантську годину знову, то штраф зросте вдвічі. 

Водночас для підприємців штрафи більші - від 51 тис. грн до 102 тис. грн. Якщо впродовж року порушення зафіксують знову, то штраф становитиме від 170 тис. грн до 340 тис. грн. 

Передбачено, що під час комендантської години громадяни можуть перебувати на вулиці лише під час повітряної тривоги, щоб дійти до найближчого укриття. Проте потрібно мати документи, що посвідчують особу.

За словами Вигівського, ухвалення цього закону унеможливить роботу закладів уночі, адже власники не захочуть втрачати виторг.

Читайте також: На вулиці у комендантську годину. Як карають порушників

Теги:
Україна
поліція
Воєнний стан
новини Києва
комендантська година
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