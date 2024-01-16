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Рада не підтримала закон про штрафи за порушення комендантської години. Буде повторне друге читання

16 січня, 2024 вiвторок
16:20
Україна верховна рада

Верховна Рада України на засіданні 16 січня не підтримала закон №10195 щодо адміністративної відповідальності за порушення громадянами комендантської години

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Документ відправили на повторне друге читання.

27 жовтня 2023 року Верховна Рада зареєструвала законопроєкт про встановлення адміністративної відповідальності за порушення комендантської години, який погодила з Національною поліцією та МВС. 

"Метою законопроєкту є забезпечення громадського (публічного) порядку під час дії воєнного стану, а також реалізація повноважень поліції, у взаємодії з військовими адміністраціями, у забезпеченні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану", - йдеться у пояснювальній записці до документа. 

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Як вказано у проєкті закону, сума штрафу для порушників сягатиме від 8500 гривень до 17 тис. грн. Якщо людина порушить комендантську годину знову, то штраф зросте вдвічі. 

Водночас для підприємців штрафи більші - від 51 тис. грн до 102 тис. грн. Якщо впродовж року порушення зафіксують знову, то штраф становитиме від 170 тис. грн до 340 тис. грн. 

Передбачено, що під час комендантської години громадяни можуть перебувати на вулиці лише під час повітряної тривоги, щоб дійти до найближчого укриття. Проте потрібно мати документи, що посвідчують особу. 

9 грудня 2023 року Рада 233 голосами "за" підтримала цей проєкт закону за основу.

Верховна Рада
Війна з Росією
Воєнний стан
комендантська година
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