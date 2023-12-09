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Адмінвідповідальність за порушення комендантської години: ВР прийняла законопроєкт за основу

9 грудня, 2023 субота
14:49
Суспільство комендантська година

Верховна Рада України у першому читанні ухвалила за основу законопроєкт про адміністративну відповідальність за порушення комендантської години

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. 

За його словами, за законопроєкт №10195 проголосували 233 депутати. 

"Метою законопроєкту є забезпечення громадського (публічного) порядку під час дії воєнного стану, а також реалізація повноважень поліції, у взаємодії з військовими адміністраціями, у забезпеченні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану", - йдеться у пояснювальній записці. 

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Як вказано у проєкті закону, сума штрафу для порушників сягатиме від 8500 гривень до 17 тис. грн. Якщо людина порушить комендантську годину знову, то штраф зросте вдвічі. 

Водночас для підприємців штрафи більші - від 51 тис. грн до 102 тис. грн. Якщо впродовж року порушення зафіксують знову, то штраф становитиме від 170 тис. грн до 340 тис. грн. 

Передбачено, що під час комендантської години громадяни можуть перебувати на вулиці лише під час повітряної тривоги, щоб дійти до найближчого укриття. Проте, потрібно мати документи, що посвідчують особу. 

  • 27 жовтня Верховна Рада зареєструвала законопроєкт про встановлення адміністративної відповідальності за порушення комендантської години, який погодила з Національною поліцією та МВС. 
Україна
Верховна Рада
ВРУ
Війна з Росією
комендантська година
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