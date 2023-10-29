Для громадян - від 8,5 тис. грн, для бізнесу - від 51 тис. грн: Рада та МВС хочуть збільшити штрафи за порушення комендантської години

Про це повідомили у комітеті з питань правоохоронної діяльності.

Ініціаторами законопроєкту виступили депутати на чолі з заступником голови комітету Максимом Павлюком. Вони пропонують запровадили штрафи для громадян від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 - 17 000 грн).

Для бізнесу штрафи планують встановити більшими від 3000 до 6000 мінімумів (51 000 - 102 000 грн). У таких випадках штраф накладатимуть на керівника, фізичну особу-підприємця.

Зазначається, під час комендантської години забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, пересуватися транспортом або пішки.