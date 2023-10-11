Трьох футболістів "Динамо" помітили у нічному клубі під час комендантської години
Гравці "Динамо" U19 Дмитра Кремчаніна, Кирила Осипенка та Владислава Герича помітили у київському нічному клубі Boho Safari, який під час комендантської години
Футболістів юнацького складу "Динамо" ідентифікували автори ТаТоТаке на кадрах розслідування "Втомлені війною. Як столичні правоохоронці місяцями не помічають ресторан у комендантську годину".
У київському клубі на прохання прокоментувати інцидент запевнили, що Кремчаніна, Осипенка та Герича оштрафували та провели з ними "виховну роботу".
Своєю чергою, голова комітету етики та чесної гри Української асоціації футболу Франческо Баранка заявив, що стосовно гравців розпочато розслідування через "порушення іміджу футболу".
Проте, за словами головного редактора Трибуни Олега Щербакова, поведінку порушників засудили не всі, а під постом видання про інцидент, порушників підтримали футболісти інших клубів.
"Багато малолітніх футболістів ще, схоже, нічого не зрозуміли. І що треба слідкувати за своїми діями. Вимагаємо публічної реакції від клубів. Відсутність реакції будемо сприймати як те, що ви підтримуєте такі меседжі ваших гравців", - написав Щербаков.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.4 Купівля 37.4Продаж 38.1
- EUR Купівля 39.66Продаж 40.75
- Актуальне
- Важливе