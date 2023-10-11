"Я б їх відправив на фронт", - Алієв про футболістів "Динамо", які відпочивали у нічному клубі під час комендантської години

Про це пише Sport Express.

"Я категорично не підтримую, що молодь відпочиває та веселиться під час війни, та ще й у нічних клубах. Я розумію, що можна випити і посидіти, якщо наступного дня вихідний, але зробіть це у квартирі чи ресторані. Я зараз повернувся з фронту і бачу, як пацани сидять у підвалах та окопах. Вони захищають честь своєї країни. Молодь, яка ходить і веселиться у цей час, має згадати, що у нас триває війна. Так, розслаблятися треба, ми не роботи, але робити це потрібно з розумом, не у всіх на очах і не порушуючи комендантську годину", - сказав Алієв.

За словами колишнього футболіста "Динамо", цих гравців треба відправити на фронт.

"Я б їх відправив на фронт, хай подивляться, в яких умовах перебувають наші військовослужбовці. Те саме стосується депутатів. Нехай на фронті спробують "боротися" з call-центрами. Наші військові – це справжні мужики, які у непростих умовах воюють та переживають за нашу країну та українців", - каже Олександр Алієв.

Експівзахисник киян обіцяв пояснити гравцям, що таке війна, якщо йому вдасться їх побачити.