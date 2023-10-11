"Я б їх відправив на фронт", - Алієв про футболістів "Динамо", які відпочивали у нічному клубі під час комендантської години
Колишній гравець "Динамо" Олександр Алієв розкритикував гравців молодіжки столичної команди, які відвідали нічний клуб під час комендантської години
Про це пише Sport Express.
"Я категорично не підтримую, що молодь відпочиває та веселиться під час війни, та ще й у нічних клубах. Я розумію, що можна випити і посидіти, якщо наступного дня вихідний, але зробіть це у квартирі чи ресторані. Я зараз повернувся з фронту і бачу, як пацани сидять у підвалах та окопах. Вони захищають честь своєї країни. Молодь, яка ходить і веселиться у цей час, має згадати, що у нас триває війна. Так, розслаблятися треба, ми не роботи, але робити це потрібно з розумом, не у всіх на очах і не порушуючи комендантську годину", - сказав Алієв.
За словами колишнього футболіста "Динамо", цих гравців треба відправити на фронт.
"Я б їх відправив на фронт, хай подивляться, в яких умовах перебувають наші військовослужбовці. Те саме стосується депутатів. Нехай на фронті спробують "боротися" з call-центрами. Наші військові – це справжні мужики, які у непростих умовах воюють та переживають за нашу країну та українців", - каже Олександр Алієв.
Експівзахисник киян обіцяв пояснити гравцям, що таке війна, якщо йому вдасться їх побачити.
- 10 жовтня стало відомо, що гравців "Динамо" U19 Дмитра Кремчаніна, Кирила Осипенка та Владислава Герича помітили у київському нічному клубі Boho Safari, який працює під час комендантської години.
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