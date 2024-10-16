Росіяни збудували потужну систему виробництва дронів, - 3-тя ОШБ
Пресофіцер 3-ї ОШБ Олександр Бородін зазначив, що на Харківському напрямку лише на одній ділянці фронту ворог щодня запускає сотні дронів
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Уже тривалий час перебуваємо на Харківському напрямку. Йдуть оборонні дії, хоча з нашого боку протягом місяця також проводилися штурмові операції з відбиттям позицій і захопленням полонених. Ворог намагається просуватися, ситуація контрольована, але досить складна через велику кількість FPV-дронів з боку противника. Росіяни дійсно досить серйозно побудували систему виробництва дронів", - зауважив Бородін.
За словами пресофіцера 3-ї ОШБ, після активних фаз Курської операції ворог залучив потужні механізовані з'єднання для наступу. Зараз росіяни зменшили інтенсивність використання механізованих підрозділів і більше застосовують піхоту. Ймовірно, це пов'язано з тим, що Сили оборони протягом цього часу знищили значну кількість ворожої техніки, здебільшого за допомогою FPV-дронів.
"У смузі відповідальності однієї бригади, кількість дронів, які запускає ворог за день, уже рахується сотнями. І це лише на смузі відповідальності однієї бригади, не кажучи про весь фронт. Тому засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) є надзвичайно важливою складовою", - додав Бородін.
- Інститут вивчення війни (ISW) пише, що російська окупаційна армія модернізувала ударні безпілотники типу Shahed-136. Тепер вони набирають вищу висоту та більшу швидкість.
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