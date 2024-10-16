ISW заявив, що РФ модернізувала "шахеди" - Сили оборони удосконалили тактику

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Так, за словами українського військового, який працює в мобільному підрозділі протиповітряної оборони, раніше російські дрони були дуже повільними, складними в маневруванні та могли літати лише на низьких висотах.

Проте наразі РФ вдосконалила безпілотники, щоб вони могли літати швидше і вище.

"Український військовий зазначив, що українські мобільні вогневі групи також вдосконалили техніку та тактику, щоб продовжувати збивати безпілотники "шахед", - йдеться у повідомленні.