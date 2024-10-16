ISW заявив, що РФ модернізувала "шахеди" - Сили оборони удосконалили тактику
Російська окупаційна армія модернізувала ударні безпілотники типу Shahed-136. Тепер вони набирають вищу висоту та більшу швидкість
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Так, за словами українського військового, який працює в мобільному підрозділі протиповітряної оборони, раніше російські дрони були дуже повільними, складними в маневруванні та могли літати лише на низьких висотах.
Проте наразі РФ вдосконалила безпілотники, щоб вони могли літати швидше і вище.
"Український військовий зазначив, що українські мобільні вогневі групи також вдосконалили техніку та тактику, щоб продовжувати збивати безпілотники "шахед", - йдеться у повідомленні.
- Росіяни 5 жовтня збили власний дрон виробництва РФ, який розробляли щонайменше 10 років. У розвідці Великої Британії назвали це черговим провалом.
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