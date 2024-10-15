Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Черговий дорогий і ганебний провал": британська розвідка проаналізувала дієвість дрона С-70 "Охотник" російського виробництва

"Черговий дорогий і ганебний провал": британська розвідка проаналізувала дієвість дрона С-70 "Охотник" російського виробництва

Марія Науменко
15 жовтня, 2024 вiвторок
16:43
Війна з Росією С-70 "Охотник"

Росіяни 5 жовтня збили власний дрон виробництва РФ, який розробляли щонайменше 10 років. У розвідці Великої Британії назвали це черговим провалом

Зміст

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

За даними розвідки, дрон, що пролітав на захід від лінії фронту, втратив зв'язок з операторами, що призвело до прийняття Росією рішення про знищення, аби запобігти його потраплянню до рук противника.

Читайте також: Таємна зброя: що таке С-70 "Охотник" і чому росіян так злякало ураження цього безпілотника на Донбасі

У відомстві зазначили, що С-70, розроблений компанією "Сухой", перебував у розробці щонайменше десять років, і був помічений під час випробувань на російській авіабазі в Ахтубінську. 

Його ключова особливість – зменшений поперечний переріз радара, що має зробити його "стелсом", здатним проникати крізь системи радіолокації та протиповітряної оборони. Передбачається, що система може працювати спільно з винищувачем Су-57 FELON.

Знищення С-70, за оцінкою британської розвідки, свідчить про серйозні проблеми в розробці та експлуатації російських безпілотних систем.

Читайте також: Куди цілив ворог "кинджалами" й нові подробиці збиття російського БПЛА "Охотник". Колонка Сергія Згурця

"Цілком ймовірно, що Росія чекала до останнього моменту, перш ніж вирішила задіяти БПЛА, вичерпавши всі спроби повернути його під свій контроль. Це демонструє черговий дорогий і ганебний провал російських розробників зброї та майже напевно призведе до затримки програми С-70", - додали у відомстві.

  • Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні в Україні втратила 1210 військових. Сили оборони знищили 13 танків і 44 бронемашини ворога.
Теги:
Україна
Росія
зброя
безпілотник
Військові новини
Велика Британiя
Читайте також:
Дональд Трамп
Автор Юрій Фізер
14 жовтня, 2024 понедiлок
Якщо Трамп програє, він може підпалити спільну хату всіх американців, - політичний діяч зі США Рашкін
Кім Чен Ин інспектує війська КНДР
Автор Катерина Єсікова
15 жовтня, 2024 вiвторок
КНДР підірвала частину доріг з Південною Кореєю, - Сеул
Михайло Мудрик та Павел Шульц (праворуч), Україна - Чехія
Автор Дмитро Марценишин
14 жовтня, 2024 понедiлок
Україна - Чехія 1:1: онлайн-трансляція матчу Ліги націй
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.04
    Купівля 41.04
    Продаж 41.49
  • EUR
    Купівля 44.8
    Продаж 45.47
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
15 жовтня
17:21
Обстріл Костянтинівки
РФ атакувала Костянтинівку: поранено людину, пошкоджено лінії електропередачі
17:17
Кіліан Мбаппе, Реал
Зірку "Реала" Мбаппе звинуватили у зґвалтуванні. Поліція розпочала розслідування
17:13
Ексклюзив
Кадиров
"Ця історія далека від завершення": соціолог Шульга про "кровну помсту" Кадирова
17:09
Каховська ГЕС
Укргідроенерго вирішило поки що не подавати позов проти РФ за руйнування Каховської ГЕС
17:07
Зеленський на Донеччині (24.06.2024)
Зеленський провів енергетичну Ставку та розповів про захист інфраструктури взимку
17:06
"Є можливими компонентами для виробництва хімічної зброї": іспанська поліція вилучила 13 тонн хімречовин, які прямували до Росії
16:39
Війна з Росією, ЗСУ
Від початку доби на фронті зафіксували 96 боєзіткнень, найбільше - на Курахівському напрямку
16:38
Дружина шоумена Дяді Жори розповіла, що він переніс інсульт
16:38
армія КНДР
Група військових з Північної Кореї втекла з позицій РФ неподалік кордону з Україною, - ЗМІ
16:32
Ексклюзив
Наступальна операція РФ виснажується, росіяни будуть змушені перейти до оперативної паузи, - військовий ЗСУ Варченко
16:17
Інфографіка
Збірна України, Україна - Чехія
Ліга націй: який вигляд має таблиця групи України після втрати очок з Чехією
16:14
Микола Точицький
Точицький заявив, що кожен 5-й культурний діяч, виїжджаючи за кордон, не повертається
16:12
Ліван
Прем'єр Лівану заявив, що отримав від США гарантії зменшення кількості ударів Ізраїлю по Бейруту
16:06
безвіз
Україна та Маврикій затвердили угоду про безвізовий режим
16:05
Кріштіану Роналду
Ліга націй: розклад матчів та трансляцій 15 жовтня
16:00
опалення
Шмигаль запевнив, що 99% житлових будинків готові до опалювального сезону
16:00
OPINION
Грузія: Путінська вендета вже в жовтні
15:58
Херсонська область
На Херсонщині змінили тривалість комендантської години
15:44
міни, замінований пляж
Уряд дозволив утилізувати вибухонебезпечні предмети безпосередньо у районах розмінування
15:32
Албанія
Євросоюз розпочав з Албанією переговори про членство в блоці
15:31
Угорщина
Впускає в країну забагато росіян без перевірки: у Нідерландах пропонують тимчасово виключити Угорщину з Шенгену
15:13
Анонс
Презентація проєкту “Книга-мандрівка. Крим – це Україна”
У столиці відбудеться презентація проєкту “Книга-мандрівка. Крим – це Україна”
15:07
Ігор Кондратюк
"Цікаво, чи підуть вони на концерт "Кварталу": Кондратюк заявив, що ТЦК має працювати "трошки не так"
14:57
Санкт-Петербург планує передати окупованому Маріуполю пам'ятник "місто військової слави", - міськрада
14:46
ID-картка, паспорт
В Україні можна буде швидше отримати терміновий паспорт
14:42
Предстоятеля УПЦ МП Онуфрія просять розірвати зв'язки з РПЦ
Опитування КМІС: 80% респондентів підтримує закон про заборону діяльності релігійних організацій, пов’язаних з РФ
14:32
Інноваційні рішення та протидія викликам: Україна співпрацюватиме зі Швецією у сфері охорони здоров'я
14:17
БПЛА
У Дії запустять цифровий рекрутинг операторів БПЛА, - Федоров
14:09
Ексклюзив
У таборі "Артек" олімпійці спільно з дітьми встановили рекорд України з наймасовішої руханки
14:09
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:03
OPINION
Влада розмовляє зі своїм народом, як з розумово відсталими
14:00
В'ячеслав Гладков
Влада Білгородщини поскаржилася на дефіцит чиновників у регіоні, бо вони воюють проти України
13:58
Зірка "Індіани Джонса" Гаррісон Форд пояснив, чому у 82 роки досі знімається в кіно
13:40
РФ формує "особливий бурятський батальйон" з громадянами КНДР, - Суспільне
13:25
Російські рублі відмовляються міняти у Білорусі
За тиждень війни в Україні РФ витрачає більше грошей, аніж річні бюджети 80% російських регіонів, - The Moscow Times
13:21
Олег Ляшко
У Сухопутних військах пояснили, чому Ляшка призначили комбатом безпілотних систем
13:19
заморозки
Наталка Діденко прогнозує 16 жовтня дощі та заморозки до -3 °C
13:14
У посольстві Литви представлять віртуальний музей фортеці Тягинь з Херсонщини
12:54
Підготовка до опалювального сезону: в уряді розповіли, в яких трьох ключових напрямах працюють
12:53
У Москві підірвали автівку бізнесмена Мішачова: крім нього, постраждали двоє осіб
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV