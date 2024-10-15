"Черговий дорогий і ганебний провал": британська розвідка проаналізувала дієвість дрона С-70 "Охотник" російського виробництва

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

За даними розвідки, дрон, що пролітав на захід від лінії фронту, втратив зв'язок з операторами, що призвело до прийняття Росією рішення про знищення, аби запобігти його потраплянню до рук противника.

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У відомстві зазначили, що С-70, розроблений компанією "Сухой", перебував у розробці щонайменше десять років, і був помічений під час випробувань на російській авіабазі в Ахтубінську.

Його ключова особливість – зменшений поперечний переріз радара, що має зробити його "стелсом", здатним проникати крізь системи радіолокації та протиповітряної оборони. Передбачається, що система може працювати спільно з винищувачем Су-57 FELON.

Знищення С-70, за оцінкою британської розвідки, свідчить про серйозні проблеми в розробці та експлуатації російських безпілотних систем.

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"Цілком ймовірно, що Росія чекала до останнього моменту, перш ніж вирішила задіяти БПЛА, вичерпавши всі спроби повернути його під свій контроль. Це демонструє черговий дорогий і ганебний провал російських розробників зброї та майже напевно призведе до затримки програми С-70", - додали у відомстві.