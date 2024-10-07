Куди цілив ворог "кинджалами" й нові подробиці збиття російського БПЛА "Охотник". Колонка Сергія Згурця

Чергова атака РФ "кинджалами"

Сьогодні, 7 жовтня, ворог вдався до чергової атаки безпілотниками та аеробалістичними ракетами по нашій країні. Близько 08:20 ранку противник випустив з трьох літаків Міг-31 три аеробалістичні ракети "Кинджал" з повітряного простору Тамбовської області аеродрому "Саваслейка".

Усі ракети були, за нашими оцінками, скеровані на летовище у Старокостянтинові, де розташована відома авіаційна база. Ця база є однією з небагатьох, що оснащені стаціонарними залізобетонними укриттями для літаків, які були зроблені ще за часів СРСР. І ворог, ймовірно, вважає, що на цій базі розташовані F-16, тому регулярно завдає ударів дронами, крилатими ракетами Х-101, а час від часу "кинджалами".

Цього разу в результаті протиповітряного двобою дві аеробалістичні ракети "Кинджал" були збиті над столицею, хоча й були скеровані на Старокостянтинів. Але вони потрапили в зону ураження комплексів Patriot, і дві ракети було збито. Третя ракета десь все ж таки пробилася в район летовища у Старокостянтинові Хмельницької області. Наразі подробиці невідомі, але розуміємо, що такі атаки триватимуть.

Можна сказати про те, що ППО з використанням Patriot підтвердила свою ефективність. З іншого боку, комплексів Patriot треба більше. І вже є позитивні новини з постачанням і передачею цього ЗРК Україні від Румунії на додачу до тих, що в нас є. Очікуємо від США ще один комплекс і ще один від Нідерландів.

Подробиці збиття російського важкого безпілотника "Охотник"

Також сьогодні стали відомі подробиці, які стосуються збиття російського важкого безпілотника "Охотник". Цих машин було зроблено трохи більше, ніж чотири, однак точна кількість невідома. Четверта машина цієї серії була збита над українською територією. Але збив її російський винищувач Су-57, що супроводжував цей безпілотник.

До речі, "Охотник" - велика машина за розміром. Розмір крил - 16 метрів, корпус - 14 метрів, злітна вага - 25 тонн, а можливість використання озброєнь з внутрішніх відсіків до 2,5 тонни. Машину випробовували в повітряному просторі України, вона втратила управління, і російський винищувач, аби машина не дісталася Україні й далі не заглибилась у нашу територію, її знищив.

На цей час відомо, що, коли ці уламки впали поблизу Костянтинівки, а це за 16 км від лінії зіткнення, то через певний час ворог завдав ударів "градами", аби знищити уламки. Але це було невлучно й запізно. Тобто є уламки двигуна, корпусу цієї машини, також є окремі елементи, але є ще одна деталь. Виявилась, що насправді на місці падіння "Охотника" було знайдено залишки боєприпасу УМПБ Д-30СН. Це авіаційна бомба, яка обладнана не лише модулями планування і корекції, а й реактивним двигуном, що дозволяє цій ракеті-бомбі мати дальність в межах 70-100 кілометрів. Ймовірно, це завдання ворог намагався відпрацьовувати з "Охотника".

Бачимо, що наслідки були абсолютно неприйнятні для противника. Розуміємо, що ворог буде намагатися налагодити серійне виробництво цих машин. Але їхня кількість дуже мала і це не вплине на ситуацію на лінії фронту.

Ситуація на фронті

Значно більше на ситуацію на фронті вплине планове постачання озброєнь від наших партнерів. На це буде скерована зустріч у форматі "Рамштайн" 12 жовтня, де будуть представлені лідери країн, які здійснюють допомогу Україні.

А ворог у цей час намагається в пожежному темпі використовувати свою перевагу в живій силі техніці й тиснути на багатьох ділянках фронту. Після захоплення Вугледара росіяни намагаються переносити центр тяжіння на Покровський та Курахівський напрямки, де, як і раніше, відбувається значна кількість бойових зіткнень.Наразі в зоні Селидового тримає оборону 15-та бригада оперативного призначення НГУ "Кара-Даг".

Віталій Міловідов, майор, пресофіцер 15-ї бригади оперативного призначення НГУ "Кара-Даг" розказав, що ситуація на Покровському відтинку в напрямку міста Селидове залишається напруженою. Ворог продовжує здійснювати штурмові атаки групами піхоти. На цей час ситуація утримується і контрольована. Протягом останніх днів ворог, окрім піхоти, починає нарощувати темпи, застосовувати броньову техніку, проводити розвідку боєм для виявлення найбільш уразливих ділянок рубежів нашої оборони.

Але силами нашого підрозділу та підрозділів, які є поруч, ворожі атаки та спроби були успішно відбиті. Південніше Селидового, з напрямку населених пунктів Цукурине й Українське ворог намагається нарощувати темпи просування, застосовуючи більше артилерійських боєприпасів, підтягнувши ближче до лінії фронту свою артилерію. Значно збільшилась чисельність контрбатарейної роботи з боку ворога, а також FPV-дронів та скидів.

Майор зазначив, що останнім часом противник має деяке просування південніше міста Селидове користуючись з лісосмуг, де важко виявляти ворожі групи, але нашим бійцям це вдається. Загарбник намагається просуватися та закріплюватися на цих ділянках місцевості. Українські захисники стримують ворога на цьому напрямку і не допускають його просування для створення якихось передумов до напівоточення чи несприятливих умов для оборони міста Селидове. Заходу ворожих ДРГ до міста поки не спостерігали.

На початку місяця, коли російські вояки активно просувалися з населеного пункту Михайлівка, то робили це великими піхотними групами переважно вдень. Також була активізація більш підготовлених підрозділів ворога, які мали на оснащенні прилади нічного бачення, тепловізори, тому намагалися просуватися вночі, обходити наші позиції та просуватися у напрямку Селидового. Ці всі групи були виявлені та успішно знищені.

Пресофіцер 15-ї бригади НГУ "Кара-Даг" розповів, що до першої декади вересня щільно діяли групи противника по 15-20 осіб, які постійно, одна за одною, йшли накатами. З часом ця кількість зменшилася через значні втрати ворога на цій ділянці. Але зараз відзначається збільшення активності противника з залученням техніки, тобто це піхота на броні або в середині. Також окупанти застосовують баггі, на яких пробують швидко пересуватися та маневрувати між засобами вогневого ураження.

Військовослужбовець пояснив, що завдання 15-ї бригади – завчасне виявлення противника на дальніх рубежах, в районах його зосередження, де він накопичується та намагається просуватися далі. Робота зі знищення ворога проводиться на дальній відстані, але деякий відсоток відбувається на передньому рубежі, а це робота піхоти у стрілецьких боях або дронів. Для виконання завдань у бригаді вистачає FPV-дронів, але завжди потрібно більше, бо більшість роботи лягає саме на дрони та артилерію. Але й ворог застосовує багато FPV-дронів, атакує постійно наші позиції, використовуючи різні типи БПЛА. Щодо КАБів, то загарбник не припиняв їх застосовувати, він постійно використовує керовані авіабомби, бо для нього це ефективний та максимально небезпечний засіб ураження.

Міловідов зауважив, що зараз спостерігаються деякі активності ворога в інженерній підготовці шляхів просування для техніки. Це все нами фіксується, відповідно, вживаються контрзаходи. Противник намагається десть знешкоджувати наші інженерні загородження, робити проходи в нічний час, аби потім була можливість залучити більшу кількість броньованої техніки. Однак українські оборонці все відстежують, контролюють та вживають відповідних заходів.