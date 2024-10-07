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Бачив тільки зруйновані автівки та будинки: волонтер Маховський про евакуацію з Курахівського напрямку

Ірена Моляр
7 жовтня, 2024 понедiлок
08:47
Війна з Росією Курахове

Волонтер Влад Маховський зазначив, що їхати через Курахове вже досить небезпечно через постійні прильоти ворожих КАБів та ствольної артилерії

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Остання евакуація людей була з Курахівки, це населений пункт за Кураховим. Вже досить небезпечно там їхати, переїжджати саме Курахове через прильоти КАБів, ствольної артилерії. Коли там їдеш, бачиш всі ті руйнування. Дякуючи Богу, доїхав туди, забрав людей. Ще незручно через те, що важко знайти адреси, бо нема розпізнавальних знаків, не завжди написані вулиці, тому треба поблукати. Коли їхав на евакуацію до Курахівки, то кругом спалені, зруйновані автівки та будинки, а більше нікого не видно. Тому їдеш у невідомості, не розміючи, куди потрапиш", - розказав Влад Маховський.

Волонтер додав, що у населених пунктах на Курахівському напрямку людей ще залишається багато, серед них більшість - літні люди, які не хочуть залишати свої будинки та господарство. Звичайно, є і частина місцевих з категорії "ждунів", які чекають прихід "руського миру".

  • Раніше волонтер Влад Маховський розказував, що Курахове вже виглядає зруйнованим містом, аптеки та магазини не працюють
Теги:
Україна
волонтери
Донеччина
внутрішні переселенці
волонтери і війна
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