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Ексклюзив

Курахове найближчим часом матиме таку ж долю, як Авдіївка, - волонтер

Оксана Ліховід
24 вересня, 2024 вiвторок
08:31
Війна з Росією

Волонтер Влад Маховський зазначив, що Курахове вже виглядає зруйнованим містом, аптеки та магазини не працюють

Зміст

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо"

"Зараз Курахове виглядає як зруйноване місто, можливо, ще не в таких масштабах, як Авдіївка. Але коли їдеш містом, то людей майже не видно на вулицях, вони десь ховаються. Можна побачити багато руйнувань, - зруйновані будинки, спалені авто біля під’їздів. Тож Курахове найближчим часом матиме таку ж долю, як Авдіївка. Дай Боже, щоб росіяни не зайшли в місто", - наголосив Маховський.

За словами волонтера, у Кураховому аптеки та магазини не працюють. Три тижні тому вивезли обладнання з лікарні.

"У місті працює поліція, а також евакуаційні групи "Білі янголи", які намагаються допомогти людям, вивезти їх та доставити гуманітарну допомогу, необхідну для виживання", - додав Маховський.

  • 23 вересня Британська розвідка оцінила, скільки кілометрів залишилося окупантам до Покровська.

  • Упродовж доби 23 вересня на фронті між двома арміями відбулося 143 бойових зіткнення. Російські окупанти продовжують атакувати позиції Сил оборони України на 11 ключових напрямках.

     

Теги:
Новини
російська армія
поліція
Донеччина
Військові новини
геноцид українців
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