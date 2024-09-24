Курахове найближчим часом матиме таку ж долю, як Авдіївка, - волонтер
Волонтер Влад Маховський зазначив, що Курахове вже виглядає зруйнованим містом, аптеки та магазини не працюють
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо"
"Зараз Курахове виглядає як зруйноване місто, можливо, ще не в таких масштабах, як Авдіївка. Але коли їдеш містом, то людей майже не видно на вулицях, вони десь ховаються. Можна побачити багато руйнувань, - зруйновані будинки, спалені авто біля під’їздів. Тож Курахове найближчим часом матиме таку ж долю, як Авдіївка. Дай Боже, щоб росіяни не зайшли в місто", - наголосив Маховський.
За словами волонтера, у Кураховому аптеки та магазини не працюють. Три тижні тому вивезли обладнання з лікарні.
"У місті працює поліція, а також евакуаційні групи "Білі янголи", які намагаються допомогти людям, вивезти їх та доставити гуманітарну допомогу, необхідну для виживання", - додав Маховський.
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Упродовж доби 23 вересня на фронті між двома арміями відбулося 143 бойових зіткнення. Російські окупанти продовжують атакувати позиції Сил оборони України на 11 ключових напрямках.
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