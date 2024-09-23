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Від початку доби на фронті сталося 89 боєзіткнень: РФ скинула три КАБи по Курщині

Катерина Єсікова
23 вересня, 2024 понедiлок
17:03
Війна з Росією ЗСУ

Від початку 23 вересня на фронті між двома арміями відбулося 89 бойових зіткнень. Російська армія за день скинула три керовані авіабомби по території Курської області РФ

Зміст

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ станом на 16:00.

Противник не припиняє спроб просуватися в глибину території України. На даний час ворог 89 разів атакував позиції Сил оборони.  

Продовжують потерпати від російських артилерійських обстрілів прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини – постраждали населені пункти Соснівка, Бачівськ, Мезенівка, Олександрівка, Новомиколаївка. Крім цього, росіяни завдали авіаударів КАБами по населених пунктах Бунякіне, Річки, Волфине, Гірки, Свобода, Бруски, Нова Слобода, Будівельне, Бондарівка.  

Ситуація на напрямках

Російська авіація скинула три КАБи на територію Курської області. Били окупанти по Курщині також з РСЗВ та ствольної артилерії.  

На Харківському напрямку російські терористи один раз штурмували позиції наших підрозділів в районі Липців.  

Чотири рази ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбивали ворожі штурми поблизу Глушківки та Стельмахівки.  

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи не припиняють атакувати в районах населених пунктів Чернещина, Дружелюбівка, Невське, Макіївка, Діброва, Торське. З початку доби на цьому напрямку українські воїни відбили шість ворожих атак, ще шість боїв тривають дотепер.

Поблизу Федорівки на Сіверському напрямку наші оборонці успішно відбили одну атаку противника.

За підтримки штурмової авіації на Краматорському напрямку загарбники здійснили чотири атаки позицій Сил оборони поблизу Калинівки, Кліщіївки, Білої Гори та Предтечиного, поблизу останнього боєзіткнення продовжується до цього часу.  

На Торецькому напрямку, активно застосовуючи штурмову та бомбардувальну авіацію, ворог здійснив 13 атак. Противник КАБами завдав ударів по населених пунктах Щербинівка, Віролюбівка та Костянтинівка, атакував поблизу Дачного, Торецька та Неліпівки. Наші захисники дають гідну відсіч, п’ять атак зупинено, ще сім боєзіткнень тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже 18 спроб атакувати наших захисників в районах Воздвиженки, Гродівки, Орлівки та Маринівки. Сили оборони стримують ворожий натиск, всі атаки противника відбито.

Дванадцять боєзіткнень відбулось на Курахівському напрямку, де загарбники намагались просунутися в районах Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки. Чотири бої ще тривають.

На Времівському напрямку загарбники чотири рази йшли в наступ на позиції українських військ поблизу Вугледара та Павлівки, біля якої на даний час триває бій.

На Оріхівському напрямку окупанти атакували біля Новоандріївки, штурм успішно відбито, ситуація контрольована.

На Придніпровському напрямку відбито дві ворожі атаки.

На інших напрямках, на даний час, ворог активних дій не веде. 

  • 23 вересня Британська розвідка оцінила, скільки кілометрів залишилося окупантам до Покровська.

Теги:
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Харківщина
Військові новини
ракетний удар
Вугледар
Покровськ
Торецьк
Курськ
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