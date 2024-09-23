Британська розвідка оцінила, скільки кілометрів залишилося окупантам до Покровська
Російська окупаційна армія наступає на різних ділянках фронту. Зокрема, найгарячішим напрямком залишається Покровський, ворог просувається ближче до міста
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
За даними іноземних розвідників, наразі Покровськ у Донецькій області залишається основною ціллю для російських військ. Ворог, ймовірно, зайняв міста Гродівка на схід від Покровська та Українське на південь від міста.
"Російські сили залишаються приблизно за 8 км від Покровська. Українські підкріплення, міські райони та українська оборона, ймовірно, сприяли уповільненню просування Росії по осі минулого тижня", - йдеться у повідомленні.
Ситуація на Харківському напрямку
Так, у північно-східній Харківській області російські війська просунулися на захід від села Піщане. Тепер вони займають невеликий виступ за 3,5 км від річки Оскіл.
У розвідці припускають, що російські війська прагнуть вийти на східний берег річки Оскіл, щоб використовувати його як природний оборонний бар’єр, і створити умови для майбутніх операцій.
- Протягом минулої доби на російсько-українському фронті було зафіксовано 162 бойових зіткнення. Окупанти атакують на 11 напрямках, Сили оборони тримають рубежі та руйнують плани росіян.
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