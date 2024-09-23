Британська розвідка оцінила, скільки кілометрів залишилося окупантам до Покровська

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

За даними іноземних розвідників, наразі Покровськ у Донецькій області залишається основною ціллю для російських військ. Ворог, ймовірно, зайняв міста Гродівка на схід від Покровська та Українське на південь від міста.

"Російські сили залишаються приблизно за 8 км від Покровська. Українські підкріплення, міські райони та українська оборона, ймовірно, сприяли уповільненню просування Росії по осі минулого тижня", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на Харківському напрямку

Так, у північно-східній Харківській області російські війська просунулися на захід від села Піщане. Тепер вони займають невеликий виступ за 3,5 км від річки Оскіл.

У розвідці припускають, що російські війська прагнуть вийти на східний берег річки Оскіл, щоб використовувати його як природний оборонний бар’єр, і створити умови для майбутніх операцій.